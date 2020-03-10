Абрамовський Роман, кандидат на голову ДАБІ – міг бути громадянином Росії

Як пише Оглядач, чинний заступник міністра енергетики — Абрамовський Роман є кандидатом на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

За нашою інформацією, у 2001-2011 р. Абрамовський міг бути громадянином Російської Федерації.

Про це повідомляє телеграм-канал Insider.

Нагадаємо, раніше, в 2015-му Абрамовський вже обіймав керівну посаду в ДАБІ, однак пішов після низки скандалів з підрядами на будівництво. Очолювана Р. Абрамовським компанія “Ріола-модуль ЛТД” різко виграла тендер на ремонт лікарні Охматдит у 1,5 млрд грн. і Палац спорту в Житомирі вартістю до 280 млн грн. У вересні 2015-го Абрамовський склав повноваження і повернувся в “Риолу”. Зазначимо, кінцевий бенефіціар “Риолы” – Духевич Володимир, як і Р. Абрамовський, вихідці з “Укрстальконструкція” С. Тарути, засновника Індустріального союзу Донбасу.

За даними нашого видання, Роман Абрамовський для захисту своїх вкладень в Росії в 2001-2011 р. отримав громадянство РФ за спрощеною процедурою для вихідців з СРСР. Більше того, сам Абрамовський народився р. в Хабаровську на Амурі, володіє нерухомістю і прописаний в Нижньому Новгороді.