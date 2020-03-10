Стерненко подав в суд на Іллю Ківу за наклеп: Він не відповідає за свої слова і зас*л прийти в суд

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Ківа не з’явився на підготовче засідання за позовом Сергія Стерненко. Активіст звинуватив нардепа в боягузтві і нездатності відповідати за власні слова.

У результаті неявки Дарницький районний суд Києва переніс на травень підготовче засідання, яке повинно було відбутися 5 березня. «Представник Іллі Ківи ознакамливася з матеріалами справи, але чомусь не з’явився в суд, саме з-за цього відклали судовий розгляд. Він (Ківа — ред.) погрожував, що відповідає за свої слова, але насправді за свої слова Ілля Ківа не відповідає. Він зас*л прийти в суд і не може пояснити, чому мене оббрехав», — сказав Стерненко.

Відомий неадекватними витівками і проросійськими поглядами Ківа не раз погрожував Стерненко, іншим активістам і просто громадянам. В оточенні охорони нардеп часто веде себе агресивно, накидається на людей з кулаками, однак його сміливість закінчується, коли доводиться відповідати за свої дії перед законом. В цей раз маргінал і зрадник побоявся прийти в суд.

Приводом для позову стали заяви Ківи в ефірах телеканалів Zik і Newsone, під час яких він називав Сергія Стерненко підозрюваним і обвинуваченим в умисному вбивстві. Позови про наклеп подані також проти цих каналів, ЗМІ звинувачення спростували. Представники Zik назвали заяви Ківи «оціночним судженням». «Тобто звинуватити людину у вбивстві, сказати, що він має процесуальний статус, це важливо, процесуальний статус у кримінальній справі підозрюваного чи обвинуваченого, це у нас виявляється оціночні судження», — заявив активіст.

На Newsone заявили, що телеканал не має відношення до вказаних відео, які опубліковані на їх же ютуб-каналі. «Напевно, Ківа зробив свій Newsone з блекджек і журналістами Медведчука і під брендом Newsone вирішив їх таким чином підставити. Ну або це я зробив такий відеомонтаж», — сказав Стерненко.

Нагадаємо, увечері 24 травня 2018 року двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського «Правого сектора» Сергія Стерненко. Активіст в ході зіткнення отримав ножове поранення в руку. Один з них втік, але потім був спійманий поліцією, інший — отримав смертельний удар ножем. Цей напад став третім в 2018 році. 1 травня 2018 року невідомий вистрілив у Сергія Стерненко ззаду з травматичної зброї. 7 лютого 2018 року активіста побили поряд з його будинком.