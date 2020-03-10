Под Киевом полицейского избили до сотрясения мозга

Правоохранители приехали на вызов в одно из кафе села Рожев Макаровского района, где хулиганил один из посетителей. Когда нарушителя общественного порядка усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в полицейский участок, он изо всех сил ударил ногой одного из правоохранителей.

Полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, гематому лица.

Нападавшего, 43-летнего местного жителя, задержали.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения нападавшему и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.