Виявлено нові симптоми коронавируса

У Сінгапурі лікарі виявили нові симптоми коронавируса.

Два пацієнта, у яких діагностували коронавірус, за попередньою оцінкою медиків, були заражені хворобою денге і проявляли всі, характерні для неї симптоми. У той же час симптомів коронавируса: нежить, мокрий кашель і біль у горлі, – в інфікованих не було. Схожими на вірус денге симптомами були підвищена температура і висип. Про це сьогодні, 10 березня, повідомляє The Lancet.

За інформацією видання, обидва пацієнта були обстежені усіма сучасними методами діагностики і показували хороші результати на рентгені. Але симптоми були настільки схожі з лихоманкою денге, що тест на коронавірус не був проведений. Як наслідок, було витрачено багато часу на лікування від хвороби, якою у пацієнтів немає. При цьому хибнопозитивні тести на денге вказують на небезпечну схожість двох вірусів. Джерела видання закликають ВООЗ звернути увагу на дану схожість ще на етапі діагностики та мінімізувати ризики при поширенні хвороби.

Нагадаємо, як раніше повідомляло видання ASPI, в Італії сьогодні, 10 березня, через введеного карантину в супермаркетах почалася паніка. Люди масово скуповують дезінфікуючі засоби і алкоголь.

У той же час, в Чернівцях з підозрою на COVID-19 госпіталізували чоловіка, який повернувся з країни, де зафіксовано випадок захворювання. Про це в понеділок, 9 березня, повідомила на своїй сторінці в Facebook Чернівецька ОДА.