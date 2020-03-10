З-за коронавіруса два туру чемпіонату Іспанії з футболу пройде без вболівальників

Матчі двох наступних турів іспанської футбольної Ла Ліги пройдуть при порожніх трибунах через коронавіруса.

Таке рішення щодо поєдинків двох дивізіонів — Прімери та Сегунди — було прийнято керівництвом місцевої федерації футболу.

Про це інформує прес-служба Ла Ліги в Twitter, передає СВІТ з посиланням на КРАЇНУ. У вівторок, 10 березня, футбольні чиновники Іспанії ввели обмеження на відвідання вболівальниками матчів наступних двох турів.

Таким чином, матчі без глядачів будуть проходити починаючи з 13 березня. В іспанській футбольній лізі зараз думають над тим, як реорганізувати чемпіонат без призупинення матчів. Варто зазначити, що в Іспанії кількість заражених коронавірусом перевищило 1600 чоловік, загинули 35. Скріншот: Ла Ліга в Твіттер Нагадаємо, що 12 березня, донецький Шахтар проведе на виїзді перший матч 1/8 Ліги Європи проти німецького Вольфсбурга.

Однак, поки незрозуміло, чи будуть на цьому матчі присутні вболівальники.