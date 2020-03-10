Чорнобиль нічому не вчить? ЗМІ зловили «Енергоатом» на брехні про аварії

«Енергоатом» збрехав про аварії на енергоблоці №4 АЕС і назвав розслідування OBOZREVATEL фейком. Ми писали, що ще в середині лютого на Рівненській АЕС була екстрена аварійна зупинка.

Ми вирішили не залишати заяву оператора без відповіді і отримали підтвердження від високопоставленого чиновника з Державної інспекції ядерного регулювання в Україні. ПП дійсно було, а «Енергоатом» намагається це приховати від українців.

У правовій державі за приховування від громадськості таких подій можна отримати до 4-х років в’язниці. Як українців в черговий раз намагалися обдурити – читайте в матеріалі.

Хронологія:

В середині лютого на Рівненській АЕС відбулася екстрена зупинка енергоблоку №4;

20 лютого OBOZREVATEL опублікував розслідування діяльності керівництва АЕС. Ми чітко вказали на те, що боси підприємства співпрацюють через сумську фірму з Росією;

Це призвело до того, що на енергоблоці №4 стався збій;

21 лютого оператор “Енергоатому” заявив, що нібито інформація видання не відповідає дійсності. Вони назвали подію «плановим відключенням»;

Нашому журналісту Олегу Дейнеці вдалося взяти коментар у заступника головного ядерного інспектора України Бориса Столярчука, який підтвердив факт НП на енергоблоці №4.

Де сталася аварія?

На Рівненській атомній електростанції приховують інформацію про НП на важливому атомному об’єкті. Відразу ж після введення нового енергоблоку № 4 (середина лютого) відбулася так звана підвищена протікання теплоносія. Співробітникам АЕС довелося негайно припинити роботу, щоб уникнути серйозних проблем.

Керівництво станції, як і «Енергоатом», інформацію про подію намагався приховати. В офіційних джерелах вирішили вказати, що це була планова зупинка.

При цьому журналісти OBOZREVATEL Олег Дейнека та Валерій Товмач з’ясували, що мова йде про протікання, і цю інформацію їм підтвердив заступник головного ядерного інспектора України Борис Столярчук. Це сталося із-за нових кілець, встановлених в такому ж новому енергоблоці №4, який вийшов з ладу, не протримавшись і півроку.

Деталі в сюжеті:

Як АЕС співпрацюють з РФ

Вся справа в так званих ущільнювальних кільцях з силицированного графіту – дуже важливих елементів в роботі атомних реакторів. До цих кілець пред’являються надзвичайно високі вимоги, а матеріал, з якого вони виготовляються, проводиться тільки в трьох країнах світу.

У радянський час технологія виготовлення цього матеріалу, який називається СДП-0,5, була розроблена Інститутом проблем матеріалознавства Академії наук України і передана в Росію на Челябінський електродний завод, де і було організовано виробництво.

Оскільки матеріал СДП-0,5 і вироби з нього мають подвійне призначення, то імпорт в Україну здійснювався під жорстким контролем ФСБ з російської сторони, СБУ і служби експортного контролю – з боку України і обов’язковим отриманням сертифіката кінцевого споживача продукції.

Рівненська АЕС

Але з 2014 року російський виробник перестав постачати зазначену продукцію в Україну як товар подвійного призначення. Тим не менш ущільнювальні кільця, за даними джерела, продовжували надходити на українські АЕС, а заготовки – на ПАТ «Сумське НВО», незважаючи на те, що служба експортного контролю жодних дозволів на це не давала.

На митниці не зареєстровано жодної поставки під кодом 8413910090. Це може свідчити про те, що продукція завозилася, можливо, контрабандним шляхом, невідомо з яких джерел надходила, а значить за її якість ніхто не відповідав. Швидше за все діяла та ж схема Свинарчуков, що і при постачанні запчастин до озброєння.

Мабуть, після скандалу в Укроборонпромі в 2018 році контрабандний канал постачання силицированного графіту закрився, і в кінці року ПАТ «Сумське НВО» вже не могло виконати замовлення на поставку кілець для ГЦН на ЗАЕС, що поставило під загрозу роботу всіх АЕС України.

За інформацією OBOZREVATEL, мова йде про негласне співробітництво російської групи ДМС та сумського підприємства АТ «Насосенергомаш», яке постачає продукцію в Рівненську АЕС. В підтвердження публікуємо офіційний документ.

Сертифікат

Всі деталі розслідування можна прочитати тут. Додамо, що співпраця вигідна всім, бо йдеться про завищення ціни на продукти і недопущення конкурентів на тендер.

В «Енергоатомі» не бачать жодних проблем

Розслідування викликало резонанс і реакцію як в експертних колах, так і в ряді компаній. Але в “Енергоатомі” проблеми не побачили і вирішили назвати інформацію “неправдивої та неперевіреної”.

“Стаття містить неправдиву та перекручену інформацію. Вже в заголовку матеріалу має місце звичайна маніпуляція, адже енергоблок №4 Рівненської АЕС був виведений 15 лютого 2020 поточний ремонт відповідно до узгодженої заздалегідь заявкою станції, тобто ніяких екстрених зупинок не відбувалося. НАЕК «Енергоатом» зазначає, що ніяких аварійних відключень чи надзвичайних ситуацій не відбувалося. Висновок планові і позапланові ремонти енергоблоків є звичайною справою і систематичної кропіткої роботою висококваліфікованого персоналу компанії”, – пише прес-служба.

Також там підкреслили, що всі кільця є перевіреними. Вони нібито відповідають нормам безпеки. Хоча сюжет OBOZREVATEL повністю спростовує цю версію. За такий злочин у Кримінальному кодексі України є стаття 274, яка передбачає до 4-х років в’язниці за порушення правил ядерної безпеки.