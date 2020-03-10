В Одеській області спалили машину прокурора

Сьогодні вночі р. в Білгороді-Дністровському Одеської області згорів автомобіль, припаркований на автостоянці поруч з житловими будинками по вулиці Провадийской.

Як повідомляє «Бесарабія INFORM» за даними Білгород-Дністровського міськрайонного відділення ДСНС, інформація про загорання автомобіля «Mitsubishi Lancer» надійшла на лінію 101 у 03:48.

Які прибули через декілька хвилин на місце події рятувальники загасили полум’я менш, ніж за півгодини. Вогонь сильно пошкодив моторний відсік легковика.

На щастя, обійшлося без жертв, крім того, рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на припарковані поруч автомобілі.

Причина та обставини події — з’ясовуються.

Джерела видання у Білгород-Дністровської місцевій прокуратурі повідомили, що згорілий автомобіль належить їх колезі прокурору Артему Евглевскому.

Ім’я цього аккерманського прокурора фігурує в ЗМІ в новинах про земельні махінації в курортній Затоці.