«П’ята колона» в складі Медведчука, Рабіновича та інших з’їздила на уклін до Путіна

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя», нардеп Віктор Медведчук відправився в Кремль на зустріч з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє , вона присвячена темі «створення парламентського виміру нормандського формату». Путін на початку зустрічі назвав це «хорошою ідеєю».

У свою чергу телеканал Медведчука «112 Україна» повідомив подробиці зустрічі з депутатами Держдуми РФ, під час якої нардеп заявив, що «об’єднання зусиль парламентаріїв України, РФ, Франції та Німеччини надасть імпульс мирного процесу».

У своєму виступі Медведчук звинуватив українську владу в тому, що вони нібито «не прагнуть до миру». «Ми просимо про допомогу — спільними зусиллями сприяти тому, щоб цей світ став можливим. І ми бачимо високу роль у цьому парламентаріїв і Російської Федерації, Німеччини і Франції», – заявив він.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін сказав, що Путін підтримав пропозицію Медведчука про створення міжфракційного депутатського об’єднання «Міжпарламентський діалог в ім’я світу: Україна ‒ Росія ‒ Німеччина ‒ Франція».