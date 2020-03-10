“Це абсурд”: Угорщина озвучила свою позицію щодо вступу України в НАТО

Угорщина заявила, що продовжить блокувати засідання Ради Україна – НАТО.

Про це пише “hungarytoday.hu.”.

Ця позиція була аргументована тим, що офіційний Київ має змінити свою політику щодо національних меншин, в тому числі угорців Закарпаття.

Зокрема йдеться про відновлення прав представників нацменшин, які на думку Угорщини були порушені.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що частка 150 000 етнічних угорців, які проживають на території України є важливішою, ніж будь – які геополітичні міркування країни.

Також він назвавши ототожнення позиції офіційного Будапешта з діями Російської Федерації абсурдом.