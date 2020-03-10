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Звільнити Ситника з НАБУ: стала відома мета нового законопроєкту “слуг”

10.03.2020

Нардепи фракції “Слуга народу” подали законопроєкт змін до закону про Національне антикорупційне бюро, яким розширюють можливість звільнення директора відомства.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на сайт Верховної ради.

У пояснювальній записці зазначається, що якщо суд виніс рішення про адміністративне правопорушення директора НАБУ, пов’язаність язане з корупцією, парламент може розглянути звільнення посадовця.

“У разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язаність язане з корупцією, директора НАБУ може бути звільнено з посади рішенням Верховної Ради України”, – йдеться у документи.

Ініціаторами законопроекту є нардепи “Слуги народу” Олександр Дубінський та Олександр Качура.

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