Звільнити Ситника з НАБУ: стала відома мета нового законопроєкту “слуг”

Нардепи фракції “Слуга народу” подали законопроєкт змін до закону про Національне антикорупційне бюро, яким розширюють можливість звільнення директора відомства.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на сайт Верховної ради.

У пояснювальній записці зазначається, що якщо суд виніс рішення про адміністративне правопорушення директора НАБУ, пов’язаність язане з корупцією, парламент може розглянути звільнення посадовця.

“У разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язаність язане з корупцією, директора НАБУ може бути звільнено з посади рішенням Верховної Ради України”, – йдеться у документи.

Ініціаторами законопроекту є нардепи “Слуги народу” Олександр Дубінський та Олександр Качура.