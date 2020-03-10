В Україні хочуть заборонити масові заходи і ввести карантин у навчальних закладах

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 11 березня, розгляне питання введення карантину в навчальних закладах та заборони на проведення всіх масових заходів.

Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в уряді.

«Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони будуть стосуватися карантину в навчальних закладах – школах, університетах, інших», – повідомив співрозмовник.

Передбачається, що карантин буде оголошено на загальнонаціональному рівні, далі рішення будуть прийматися на рівні місцевої влади.

Також Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.