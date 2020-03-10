Ухвалення законопроекту про загальнонаціональний референдум теоретично можливе за місяць, – Разумков

Ухвалення законопроекту «Про загальнонаціональний референдум» можливо протягом місяця, заявивши голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про це в ефірі ток-шоу “Пульс” заявивши Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Якщо він буде зареєстрований, це один з пріоритетних законопроектів, то спочатку він буде розглянутий у першому читанні, після цього у іншому читанні. Теоретично це можливо зробити за місяць роботи парламенту», – сказавши він.

Голова Верховної Ради також зазначив, що швидше за все в пакеті законопроектів про народовладдя буде 5-6 документів: про загальнонаціональний і місцевий референдуми, відкликання депутатів і народне вето.

Ще дві законодавчі ініціативи Разумковим названі не були.