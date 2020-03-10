Податківець з Мукачева Роман Луник: звідки гроші та фешенебельні маєтки?

Минувши вже місяць відтоді, як прем’єр-міністр Олексій Гончарук давши 2 тижню голові Державної податкової служби для представлення плану переатестації всіх працівників податкової. Проте досі немає жодних новин про ті, який вигляд матиме ця переатестація. Ми ж продовжуємо досліджувати декларації податківців та майно їхніх успішних дружин.

Знайомтеся, начальник Мукачівського управління ГУ ДФС у Закарпатській області – Роман Васильович Луник.

Почав працювати в податковій службі з 2000-х років. Протягом п’яти років був зареєстрований приватним підприємцем. Раніше отримував виплати від ЗАТ «Українська транспортна страхова компанія» (можливо, страхові), Мукачівського технологічного інституту, центру зайнятості та ТОВ «Єврорембуд» Фортуни Наталії, Олександра Федоровича та Павлішінця Івана, що спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель.

Ми проаналізували декларації Романа Луніка за 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки. Окрім зарплати в податковій, він мав невеликі доходи від викладацької діяльності та спадщину в розмірі 150 тис. грн від батька. Вірогідно, у вигляді автомобіля Hyndai Аccent 2011 року випуску, який відчужив наступного року за 160 тис. грн.

Вже традиційно більш успішною є дружина податківця – Вікторія Луник. Вона зареєструвалася підприємцем 2011-го, а до цього також була «бюджетником» – отримувала виплати від Управління освіти Мукачівського міськвиконкому. Розвинути успішний бізнес їй вдалося достатня швидко: упродовж 2014 – 2018 років декларує майже по мільйону гривень щороку. Спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Сін податківця, Василь Луник, також має підприємницький профіль із торгівлі. Щоправда, зареєструвався пізніше – у кінці вересня 2016-го і вже до нового року зміг заробити 961 тис. грн. Вторгував 393 тис. грн від продажу рухомого майна, але якого саме – з декларації незрозуміло.

У самого Романа Луніка є дві земельні ділянки на Закарпатті. З 2004 року 0,07 га в Мукачевому та 0,35 га в Мукачівському районі з 2007-го. А вісь його дружина може похизуватися аж дев’ять ятьма ділянками загальною площею 0,74 га

У Вікторії Луник також є половина нежитлового приміщення в самому центрі Мукачева: магазин-офіс площею 124,1 кв. м.

Проте найбільше нас зацікавила величезна кількість будинків, яка є в деклараціях податківця та належить йому й родині. Від, наприклад, Роман Луник з 2003-го має у власності будинок площею 411 кв. м. у райцентрі – Мукачевому.

Недалеко від нього розташований і будинок дружини Луніка на 281 кв. м. Також у самого податківця є ще одне домоволодіння на 217,8 кв. м. в Крамницях Закарпатської області.

Однак і це ще не всі маєтки, які належать родині податківця — дружина Вікторія Луник з 2014 року володіє «садовими будиночками» площею 336.9 та 355,7 кв. м. в урочищі «Синяк», що в Мукачівському районі. Там вона також має ще недобудову на 187 кв. м.

Однак це не просто «садові будинки», а невеликий готельний комплекс. Приватний котедж “Синяк Vilux” – так називається нерухомість, яку ми бачимо в декларації податківця. Тихе місце біля лісу, 18 готельних номерів, власний ставок, лазня, чані та повний релакс – це обіцяють вам на сайті котеджу. Очевидно, дружина податківця має хист не тільки до роздрібної торгівлі, але й до готельного бізнесу.

Нагадаємо, що син податківця, Василь Луник, також з 2016 року є підприємцем та, вочевидь, успадкував талант до цієї справи від матері. У свої 24 сін податківця вже має: два будинки площею 134 та 222 кв. м, квартиру в Ужгороді площею 70 кв. м, два нежитлових приміщення та 8 земельних ділянок загальною площею 1,58 га

Ми відшукали оголошення, де вказано персональний мобільний номер Василя Луніка про продажу одного з будинків. Вартість – 84 тисячі доларів за 140 кв. м, без ремонту.

Також сін податківця у 2017 році разом із Ганною Підгірською заснував ТОВ «Авто авангард», що спеціалізується на наданні в оренду автомобілів. Незмінним директором фірми є Владислав Вітвінов з контактним номером +380951657292. Це й же номер прив’язана язаний до ТОВ «Євроресто» Кукової Лариси та Вікторії Балоги. Особа з таким іменем є дочкою екс-нардепа Павла Балоги.

На ТЕ «Авто авангард», як виявилось, зареєстровано багато автомобілів, переважно Walkswagen Touareg, одним із яких користується дружина податківця. Однак є і Audi SQ7, яку в мережі продають за 73 тис. доларів з пробігом до 100 тис. км.

Як бачимо, дружина та син Луніка декларують непогані доходи від підприємницької діяльності. Водночас очевидно, що їх навряд чи вистачило б на купівлю будинків та автомобілів. Нині неможливо точно спрогнозувати, який вигляд матиме процедура переатестації для податківців. Ми ж сподіваємось, що члени комісії будуть сформовані з неупереджених учасників, які зможуть з’єднання з’ясувати всі обставини, викладені в наших матеріалах.

automaidan.org.ua