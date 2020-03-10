Знищення вантажівки ВСУ: з’явилися нові дані про загиблих і поранених

Протитанкова керована ракета збройних формувань РФ потрапила у військовий вантажівка з українськими військовослужбовцями біля селища Первомайське в Донецькій області, недалеко від населеного пункту Піски.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Поранених оперативно евакуювали на вертольоті
Двох важко ранених направили в мобільний госпіталь у Покровськ, ще трьом надали медичну допомогу в стабілізаційному пункті Селидівський лікарні.
Знищений вантажівка
ТСН
Один з поранених помер під час евакуації. «Одного привезли неживого. (Поранення) голови, очей, грудної клітки. Всі (поранені) були в стані шоку, один в стані глибокого шоку. У інших менш важкі, але численні поранення», — розповів Олександр Михайленко, завідувач хірургічного відділення Селидівський центральної міської лікарні.
Поранені бійці ЗСУ
ТСН
Поранені бійці ЗСУ
ТСН
Наслідки обстрілу
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