Знищення вантажівки ВСУ: з’явилися нові дані про загиблих і поранених

Протитанкова керована ракета збройних формувань РФ потрапила у військовий вантажівка з українськими військовослужбовцями біля селища Первомайське в Донецькій області, недалеко від населеного пункту Піски.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Поранених оперативно евакуювали на вертольоті

Двох важко ранених направили в мобільний госпіталь у Покровськ, ще трьом надали медичну допомогу в стабілізаційному пункті Селидівський лікарні.

Знищений вантажівка

ТСН

Один з поранених помер під час евакуації. «Одного привезли неживого. (Поранення) голови, очей, грудної клітки. Всі (поранені) були в стані шоку, один в стані глибокого шоку. У інших менш важкі, але численні поранення», — розповів Олександр Михайленко, завідувач хірургічного відділення Селидівський центральної міської лікарні.

Поранені бійці ЗСУ

ТСН

Поранені бійці ЗСУ

ТСН

Наслідки обстрілу

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