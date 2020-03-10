Командування ООС озвучило втрати окупантів на Донбасі

Командування ООС виступило з жорстким попередженням на адресу збройних формувань Росії на Донбасі, а також озвучив втрати ворога з початку березня.

Українські військовослужбовці завжди відповідали і будуть відповідати на атаки противника на сході країни, сказано в повідомленні штабу ООС, опублікованому на сторінці в Facebook.

«Командування операції Об’єднаних сил підкреслює, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілу з боку збройних формувань РФ, військовослужбовці ООС завжди адекватно відповідали і будуть відповідати, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів і припинення агресивних дій», – йдеться в повідомленні.

Також у штабі уточнили втрати з боку ворога з початку березня 2020 року.

За цей час загинула 21 людина, ще 31 отримав поранення або травми.

Знищено або пошкоджено 3 одиниці військової техніки, зокрема автомобіль, безпілотний літальний апарат і багатоцільовий легкий броньований тягач.