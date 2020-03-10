У Росії з-за неякісних деталей відклали запуск «Протона-М»

У Росії відклали запуск ракети-носія «Протон-М» з супутниками «Експрес» із-за неякісних деталей. Про це повідомляється на сайті «Роскосмосу».

Як розповів гендиректор Центру Хрунічева Олексій Варочко, під час перевірки якості комплектуючих російські фахівці виявили невідповідність одного з параметрів, що перевіряються. Серію комплектуючих, у тому числі на «Протон», замінять.

Варочко також уточнив, що запуск перенесений на кінець травня.

Російська ракета «Протон-М» повинна доставити на орбіту супутники зв’язку «Експрес-80» і «Експрес-103». Запланований пуск «Протона-М» стане першим у цьому році.