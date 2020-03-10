У Раді розглянуть зміни до закону про функціонування української мови

Верховна Рада України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, пише «УНІАН». Він зазначив, що з цього питання є відповідні законопроекти.

«Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять в зал. А далі рішення буде ухвалювати Верховна Рада», – сказав спікер.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 липня 2019 року.

6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо мовного закону. Згідно з документом, закон не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин. Комісія закликала українську владу відтермінувати втілення положень мовного закону до прийняття закону про національні меншини.

10 грудня народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський заявивши, що вніс до парламенту законопроект про визнання закону про функціонування української мови як державної таким, що втратив чинність.

При цьому доцільність скасування мовного закону Бужанський обґрунтовує рекомендаціями Венеціанської комісії. Він упевнений, що скасування закону про українську мову «відкриє можливість для написання справді вартого документа», а також для «широкої дискусії на цю тему між жителями сходу і заходу України, націоналістами, раціоналістами, діячами культури, представниками медіа».

Коментуючи законодавчу ініціативу Бужанського, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що «не кожен законопроект, зареєстрований депутатом від «Слуги народу», є позицією фракції».