Геть царя: з’явилися фото і відео антипутінської акції біля Кремля

У вівторок, 10 березня, в Москві пройшли протести проти поправки до Конституції РФ, виходячи з якої президент Росії Володимир Путін може балотуватися на новий термін у кріслі глави держави.

Відповідні фото і відео публікують в соцмережах.

Судячи з відео, зібралися біля пам’ятника князю Володимиру, виявилося досить багато.

«Геть царя», «Путін повинен піти», «Вічний Путін, вічний застій», — з такими меседжами вийшли на мітинг протестувальники.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, Державна дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції, яка дозволяє чинному президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах 2024 року.