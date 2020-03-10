Сивохо назвавши війну на Донбасі “внутрішнім конфліктом”

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвавши російсько-українську війну на Донбасі “внутрішнім конфліктом”.

Про це пише Politerno, посилаючись на інтерв’ю телеканалу НАШ.

Скандальна заява прозвучала в контексті майбутнього вступу України в НАТО. Сивохо, по-перше, вважає, що для цього влада нічого не робить, а по-друге, назвавши війну на Донбасі громадянською.

“Ну, це ж видно неозброєним поглядом, що нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно може бути закріплено в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, в НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом, у нас, на жаль, є бойові дії”, – сказавши Сивохо.

Відзначимо, що Сивохо, м яко кажучи, каже неправду. Так, європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеі нещодавно сказавши, що наявність окупованих територій – не перешкода вступу в НАТО. Це ж підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба.