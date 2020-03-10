“На Донбасі двоє загиблих, десятки поранених”: депутати від “ОПЗЖ” налагоджують стосунки з російською Держдумою

У вівторок, 10 березня, “делегація” Верховної Ради у складі депутатів від “Опозиційної платформи – За життя” відвідала Державну Думу РФ в момент загострення ситуації на лінії фронту.

Про це написав блогер Андрій Смолій у своїй сторінці у Facebook..

“Осміліли. Розуміють, що їм нічого не буде. Ні справ у ДБР та СБУ. Ні допитів. Ні осуду.

І це 6 років війни. Сьогодні ж розбомбили нашу вантажівку з військовими. Сьогодні двоє загиблих та десяток поранених. В цей час депутати Верховної Ради “налагоджують стосунки” в Держдумі, яка продовжила повноваження Путіна довічно.

Чи могло таке бути ще рік тому? Чі у 2014 чи 2017 роках? Ці особини тихенько мовчали й іноді подавали свій голос. Сьогодні вони ходять Кремлем, а потім Києвом та голосують разом зі “слугами народу” у Верховній Раді”, – зазначено у публікації.