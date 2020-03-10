У Дніпрі на пішохідному переході фура переїхала бабусю

У Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вул. Шолохова сталося страшне ДТП. Пенсіонерка переходила перехрестя по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора і в цей момент її переїхала фура.

Водій повертав на Донецьке шосе і не помітив бабусю на переході. З’явилося відео жахливої ситуації, передає Дніпро оперативний.

Як стало відомо, інцидент стався в 11:01. Водій вантажівки Renault Magnum повертав з вул. Шолохова на Донецьке шосе і зупинився посеред дороги, пропускаючи пішоходів на «зебрі». З-за відсутності огляду водій не переконався в тому, що на пішохідному переході не залишилося пішоходів, і почав рух. У цей момент він і наїхав на пенсіонерку з візком.

Жінка отримала серйозні травми. З діагностованим на місці переломом ноги її забрала швидка в лікарню №6.

На місці аварії працює поліція. Деталі інциденту з’ясовує слідчий.