Шмигаль заявив представнику МВФ про готовність України продовжувати співпрацю

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з главою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом. Сторони обговорили подальшу двосторонню співпрацю.

Про це повідомляється у Facebook Кабінету міністрів.

Розмова відбулася 10 березня ввечері. У ньому також взяли участь Міністр фінансів Ігор Уманський і міністр юстиції Денис Малюська.

Шмигаль заявив, що уряд України налаштований на продовження співпраці з МВФ. Причому пріоритетом для нього є установа програми розширеного фінансування МВФ, яке необхідно для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

За словами прем’єр-міністра, уряд України налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності та розвитку. Нова програма розширеного фінансування МВФ вкрай важлива на поточному етапі розвитку України.

Під час розмови сторони обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співробітництва. Шмигаль підкреслив важливість всебічної підтримки, наданої МВФ Україні.