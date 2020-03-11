В окупованому Криму зіткнулися мікроавтобус і легковик: постраждали 9 осіб

У захопленому Росією українському Криму, де напередодні сталася трагедія з туристами, зафіксовано нове НП: на дорозі Джанкой — Сімферополь зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і автомобіля Daewoo Lanos.

Аварія сталася в Червоногвардійському районі, повідомили в ГУ МНС окупантів.

Уточнюється, що всього в зіткнулися транспортних засобах перебувало 12 осіб, з них одна дитина: дев’ять осіб перебували в мікроавтобусі, три людини — в легковому автомобілі.

«У ході рятувальних робіт співробітниками МНС Росії була проведена деблокация потерпілого, а також надано допомогу іншим постраждалим. За уточненою інформацією, всього в результаті ДТП постраждало дев’ять осіб, які були доставлені в найближчий лікувальний заклад», — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, що після окупації Криму там почастішали дорожньо-транспортні пригоди, які нерідко влаштовуються путінськими військовими з їх потужною технікою.