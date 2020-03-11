Фашик Донецький: Слов’яносербськ та листівки. Чого бояться орки

Поки уряд рф з піною у рота доводить, що турки не могли збити їх хвалений зрк – панцир-, а Туреччина у відповідь тупо ірже над недолугими і показує відео знищення російського заліза, українці теж тролять і принижують залізо кремля.

Так, може це не так показово і не так страхітливо, як це робить армія Туреччини, але… Але факт залишається фактом — українці на конкретному прикладі доводять, точніше на прикладах, що живуть збройні макаки дыныры і лыныры лише за слабохарактерність уряду України, бо якщо надійде завдання всю цю коллаборантскую нечисть загнати під плінтус, то питання стоїть лише в тому, скільки живих зрадників встигнуть добігти, щоб здатися спецслужбам України

Не допомагає російське бойове залізо навіть проти звичайних безпілотників України, які спокійно літають куди хочуть і расбрасывают листівки над окупованими. Від таке, наприклад, наші пацани скинули над окупованим рф Слов’яносербському вчора, 10 березня

















Русскиеэ реб-и, ппо та інший військовий мотлох виробництва рф змогли зробити ціле нічого, коли 10 тис листівок скинули тупо макакам на голови.

Для тих, хто в танку, поясню трохи на пальцях: якщо замість листівок будуть бомби, збройні зрадники, незважаючи на величезну кількість ппо, яке вони звичайно ж накопали в шахтах, зможуть зробити хіба що передсмертний крик -путен, нам песдец-. Бо прилетить. Прям на голови. Питання тільки в тому, коли дадуть українським військовим відмашку скидати подарунки макакам в бліндажі і казарми.

Розумні люди це чудово розуміють, а типу військові, колаборанти тобто, можуть лише усвідомлювати просту істину : там, де скинули листівки, завтра можуть накидати гранат на голови і ніяке військове залізо рф не допоможе

На завершення хочу сказати, що … Пора. Пора кидати на голови зрадникам не листівки. Багато. І часто. Набридло бути жителем окупованого рф Донецька, хочу бути вільним жителем вільного міста.

Фашик Донецький