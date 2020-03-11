Міністр фінансів Естонії оголосив про початок економічної кризи в країні

Естонія вже увійшла у фазу нової економічної кризи, і питання тепер полягає в тому, якою мірою вдасться звести до мінімуму її наслідки.

Про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельма, — передає Громадське.

«Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення», — заявивши він.

Міністр уточнивши, що підприємства, які фінансують собі випуском облігацій, більше не зможуть це робити.

За словами естонського глави Мінфіну, питання тепер полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні й витягнути з нього якусь користь: «Однак планування наперед практично неможливо через непередбачувано мінливу ситуацію».

За словами Хельма, уряд не має наміру реагувати на кризу урізанням бюджетних витрат.

«Якщо ми почнемо урізати державні витрати, то ми посилимо спад. Цього нам точно робити не можна», — заявив міністр.

За його оцінками, падіння цін на нафту буде тимчасовим, і ціни повернуться до рівня $60-65 за барель максимум протягом шести місяців. Поки ж в умовах різко здешевілої нафти уряд має намір підтримати сланцевий сектор економіки.