Люстрированный в 2015 році прокурор Сергій Юлдашев, який працював при екс-президенті Вікторі Януковичі, відновився на посаді прокурора Києва і 10 березня вийшов на роботу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Чиновник «привітав колектив із успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної роботи», додавши, що вони «завжди знайдуть порозуміння».

Рішення про відновлення Юлдашева ще 25 лютого прийняв Дніпропетровський окружний адмінсуд, який визнав протиправним та скасував наказ генпрокурора Віктора Шокіна від 23 березня 2015 року про звільнення.

Юлдашев народився 26 березня 1978 року в Києві, в прокуратурі працює з 2001 року. В Дніпропетровській області був начальником управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, також працював заступником прокурора Луганської області.

Раніше SKELET-info повідомляв, що генпрокуратура, тоді ще очолювана Русланом Рябошапкой, підтвердила факт співпраці з фондом американського інвестора Джорджа Сороса «Відродження».

А колишній заступник генерального прокурора Юрій Столярчук подав позов в Окружний адміністративний суд Києва за звільнення Рябошапкой його з посади.

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SKELET-info

Рябошапка перед відходом встиг відновити люстрированного прокурора Києва оновлено: 11 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0