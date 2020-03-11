Божевільне чаювання. Як провалять медреформу

До запуску другого етапу реформування системи охорони здоров’я залишилося два тижні, але до цих пір незрозуміло, чи він відбудеться, пише ГК.

Ряд народних депутатів зареєстрував у парламенті законопроект, який фактично скасовує другий етап медичної реформи — перехід на систему «гроші йдуть за пацієнтом» другої ланки системи охорони здоров’я, тобто спеціалізованої медичної допомоги. «Враховуючи, що впровадження так званої «медичної реформи» призвело до повної деградації національної системи охорони здоров’я, різкого скорочення доступу громадян до якісного медичного обслуговування, зростання рівнів захворюваності і смертності населення України, пропонується в законодавчому порядку врегулювати питання негайної і повної відміни зазначеної «реформи», — так у пояснювальній записці обґрунтовано необхідність визнати таким, що втратив чинність закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Втім, у цього документа практично немає шансів бути прийнятим — подали його представники ОПЗЖ, планомірно розповідають про розруху в сучасній Україні і ностальгують за «безкоштовної радянській медицині».

Представники влади стверджують: «Медреформе бути!» Але ось, правда, не говорять, в якому вигляді.

Президент Володимир Зеленський, роздає потішні інтерв’ю західній пресі, при цьому ігнорує українських журналістів, у свіжому інтерв’ю Bloomberg заявив, що перший етап реформи був цілком успішним. А ось другий так, підкачав. І знаєте, де бачить головну помилку президент? У провалі комунікацій! Мовляв, уряд недостатньо пояснювало населенню деталі майбутніх змін. Суспільство, втім, на це цілком резонно може відповісти, що і сам Володимир Олександрович в комунікаціях не сильний. Як і міністри, яких парламент призначив з подачі того ж Володимира Олександровича.

Попередня глава МОЗ Зоряна Скалецька взагалі воліла не згадувати про хід медреформи, обмежуючись туманним «все якось буде», а свій недовгий шлях в якості міністра і зовсім завершила в обсервації в Нових Санжарах, куди її люб’язно заслав сам президент. Новий міністр охорони здоров’я Ілля Ємець за тиждень після призначення на публіці з’явився лише один раз — у програмі «Право на владу» на «плюсах». Там він зазначив, що медреформа, звичайно, потрібна, але краще б вона виглядала як запуск повноцінного медичного страхування. В цей же час в країні з ініціативи президента Зеленського працює група відомих медиків, покликана оцінити підготовку до другого етапу медреформи, а голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький говорить про те, що медреформа буде, але спірних моментів у ній іще хоч відбавляй.

Про те, що запуск другого етапу медреформи чекає провал, не говорив хіба що лінивий. Лікарні до нього не готові, лікарі побоюються скорочень, пацієнти готуються записуватися на УЗД на рік вперед. Комунікації дійсно немає — ніхто не знає, за що заплатить держава лікарням і чи вистачить на всіх грошей. Масла у вогонь підливає і те, що відповідальні за медицину мовчать не тільки про медреформе — вони і про коронавирусе не дуже-то поширюються. У результаті головним особою, яка сьогодні відповідає за підготовку країни до можливої епідемії — прем’єр Денис Шмигаль, який в стані вітчизняної охорони здоров’я навряд чи розбирається краще, ніж в стані промисловості (а в останньому він, як показала практика, зовсім не блищить). Міністр Ємець зберігає гробове мовчання — очевидно, вже поєднує роботу міністра з роботою хірурга, так що йому не до якихось публічних заяв.

В країні наростає паніка через коронавіруса («від нас приховують правду!»), на фронті загострення, влада збирається подавати воду в Криму, падає гривня, віє світовою фінансовою кризою, лікарі протестує проти звільнень, лікарні потрібне для роботи з Нацслужбой здоров’я обладнанням не укомплектовані, так і грошей на всі обіцяні в рамках другого етапу медреформи послуги навряд чи вистачить. І вже вкрай ополоумевшій від цих новин українець ніяк не може зрозуміти, як його будуть лікувати з квітня, та й чи буде взагалі.

Історія з впровадженням медреформи в країні до болю нагадує божевільне чаювання з кэрроловской «Аліси в країні чудес» — загадки без відповідей, зміна стільців і час, який можна вбити. «У словах Болванщика як ніби не було сенсу, хоч кожне слово окремо, і було зрозуміло». Другий етап медреформи повинен стартувати вже з квітня, але чиновники поки все так само пересідають по колу, а питання так само зависають у повітрі.

«Ти коли-небудь бачила, як малюють безліч?

— Безліч чого? — запитала Аліса.

— Нічого, — відповіла Соня. — Просто безліч!

— Не знаю, — почала Аліса, — може…

— А не знаєш — мовчи, — обірвав її Болванщик»

Божевільне чаювання. Як провалять медреформу оновлено: 11 березня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0