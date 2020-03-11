Епідемія коронавіруса у світі: в Україні тиша. Чому?

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття на карантин усіх регіонів країни з-за епідемії коронавіруса COVID-19. Крім того Конте розпорядився розширити дію карантинних заходів, включаючи обмеження публічних зборів і спортивних заходів, а також закриття всіх шкіл у всій Італії.

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ильа заявив, що в країні виявили 1204 випадків зараження коронавірусом, 28 осіб померли. Більше половини випадків зараження зафіксовано в Мадриді, в основному вони були виявлені серед мешканців і персоналу будинків престарілих. У зв’язку з цим прийнято рішення про закриття на два тижні, починаючи з середи, всіх шкіл, університетів, дитячих садків в Мадриді і його околицях.

Ізраїль з-за нового коронавіруса вводить обов’язковий карантин тривалістю 14 днів для всіх громадян, які в’їжджають в країну. Кількість людей підпадають під цю норму обчислюється сотнями тисяч і стосується не тільки іноземцям, але і громадян Ізраїлю.

А в Україні досі тиша. Знаєте чому? Тому що кількість тестів на коронавірус не дозволяє виявити його. Їх практично немає. На країну з населенням під 40 мільйонів було спочатку менш 1 тисячі тестів. І якщо врахувати, що в день потрібні кілька тисяч тестів, то це дозволяє зрозуміти, що у нас відбувається. Тепер чекаємо видосик, який повинен допомогти усім замість тесту на коронавірус. І жартувати або мовчати влада буде до першої смерті від коронавіруса. Тільки питання в тому, що її можуть не виявити. Тестів ж немає. Тому дуже цікаво, що придумають новий міністр МОЗ і старий голова профільного комітету Радуцький.

Поки новий Кабмін породив рішення, яке підштовхує нас до розуміння того, що вони розгубилися. Вони вирішили, що до 11 березня має бути визначений обсяг коштів, необхідний для поповнення держрезерву.Також до 11 березня МОЗ та Мінфін повинні подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавіруса. Розумієте? Це на завтра вони повинні дати пропозицію. А коли вони закуплять? А коли доставлять в Україну? Хоча, для забезпечення всім цим, закупівлю повинні були провести навіть не вчора.

Так, керівництво України вже повинно було б закупити все необхідне. Раніше, а не зараз. Але попередній глава МОЗ сиділа в карантин і їй було не до цього, а нові поки тільки планують. Загалом, ви тепер розумієте рівень готовності держави до виявлення коронавіруса. До речі, підозрюю, що з його лікуванням у нас все приблизно так само. Не здивуюся. Адже займатися подібною проблемою складніше, ніж видосики знімати або міркувати про те, що повішення людей, олігархів, могло б прискорити процес розвитку в Україні, що дозволив собі президент Зеленський в інтерв’ю газеті «The Guardian». І проблема від цього не зникне, а питання про те, хто і як буде її вирішувати, не розсмокчеться сам по собі. На жаль відсутність досвіду, компетенцій і вміння діяти в кризових ситуаціях, у керівництва України, в черговий раз загрожує всій країні можливим трагічним результатом. І часу для формування стратегії, у Зеленського з його прислугою, все менше. Значить шансів на позитивний результат у цій ситуації і у нас не так багато. А час невблаганно біжить.

Борислав Береза