«Інфікованих мінімум сотня»: скільки українців насправді вже підхопили коронавірус

На тлі бурхливого у Європі коронавіруса Україна офіційно залишається «тихою гаванню» – поки підтверджений тільки один випадок захворювання, ще чотирьох пацієнтів перевіряють на наявність вірусу.

«Якщо так піде далі, можна запрошувати до нас європейців – пересидіти коронавірус», – жартують в соцмережах.

Втім, насправді ситуація, швидше за все, зовсім не така благополучна.

Із-за дефіциту спеціальних тест-систем діагностика на коронавірус у нас йде вибірково і тільки в крайніх випадках, щоб не витрачати тести даремно». Тобто якщо людина звертається до лікаря з симптомами застуди, але при цьому останнім часом нікуди за межі країни не виїжджав, йому ставлять діагноз ГРВІ і на коронавірус не перевіряють.

«Але враховуючи активний міграційний потік, а щодня з охопленої коронавірусом Європи до нас в’їжджає до 500 тисяч осіб, вже можна заразитися, і не покидаючи України», – каже екс-головний санітарний лікар Святослав Протас.

За його оцінками, в реальності інфікованих коронавірусом в нашій країні може бути до сотні, а то й більше. І кожен потенційно може заразити вірусом ще до 25 осіб. Тобто, не виключено, що поширення хвороби йде повним ходом, але під виглядом застуди, грипу або пневмонії.

Влада в черговий раз заявили про активну підготовку до коронавирусу.

Найближчим часом в аптеки повинні надійти експрес-тести для діагностики (вони будуть коштувати близько 300 гривень). Також визначені лікарні та госпітальні бази для госпіталізації хворих. Але поки відкритим залишається питання обладнання. У вітчизняних медустановах не вистачає апаратів штучної вентиляції (ШВЛ) і оксигінації легенів (ЭСМО).

Між тим, у разі спалаху коронавіруса в Україні, вони можуть знадобитися в першу чергу. Навіть Італії таких апаратів вже не вистачає, і лікарі піднімають питання про «відборі» пацієнтів – до кисню будуть підключати тих, чиї шанси вижити вище.

«Країна» розбиралася, як в Україні будуть діагностувати і лікувати коронавірус.

«Не виявляють, бо нічим»

Про те, що в Україні не вистачає тестів на коронавірус, лікарі говорять вже давно. На даний момент є всього декілька десятків тестів, за минулі вихідні використовували 20 систем.

«Для порівняння: США за день провели діагностику мільйона чоловік, у Білорусі за кілька днів протестували тисячу чоловік, і у семи з них виявлено коронавірус. Зрозуміло, що низькі показники по коронавирусу у нас пов’язані з поганою діагностикою», – говорить Протас.

Тобто тести просто економлять і використовують лише в разі крайньої необхідності. Скажімо, якщо у людини наявності простудні симптоми і він нещодавно повернувся з Італії, як це було з чернівецьким хворим.

Якщо ви поскаржитеся на банальну застуду або підвищену температуру, але при цьому нікуди не їздили, швидше за все, коронавірус у вас не запідозрять.

За оцінками Святослава Протаса, реальна потреба в тестах становить як мінімум кілька сотень тисяч штук.

«У нас щодня фіксується близько 250 тисяч нових випадків застуди чи грипу. Частина людей насправді можуть бути з коронавірусом. Крім того, потрібно по два рази перевіряти всіх контактних осіб», – пояснив він.

У Моз обіцяють поставки тестів днями.

15-16 березня в Україну привезуть 50 тест-систем, кожна з яких дозволяє перевірити до 100 осіб. Тобто в цілому можна провести діагностику для 500 осіб. Це будуть експрес-тести, що дозволяють визначити наявність вірусу за 15 хвилин. Вони надійдуть в аптеки за ціною близько 300 гривень. Також планується організувати доставку в регіональні лабораторії.

«Це скоротить час дослідження та збільшить кількість людей, які будуть тестуватися. Ми готуємося до того, що кількість випадків коронавіруса може зростати», – визнав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім того, як повідомив мер Києва Кличко, 10 березня в Київ вже доставили 1200 експрес-тестів для виявлення коронавіруса. До кінця тижня в столиці повинні приїхати ще 5000.

За словами Кличка, отримані тести будуть розподілені між сімома лікарнями, де будуть приймати пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Але навіть цих тестів для якісної діагностики все одно мало, – каже Протас. Тим більше, що в деяких випадках людей доводиться перевіряти по 2-3 рази, щоб поставити правильний діагноз. За його словами, потрібно терміново вирішувати питання з виробництвом тестів всередині країни і їх закупівлею за кордоном.

Багато країн після перших випадків коронавіруса налагодили виробництво тестів. Так вчинили, наприклад, більшість європейських країн, Росія, Китай.

Але у нас з виробництвом можуть бути проблеми.

«Тут виникає відразу два питання – фінансовий і технологічний. По грошам виробництво тестів – це приблизно 5 тисяч гривень на сто штук (тобто на 100 тисяч штук потрібно 5 млн гривень. – Ред.). Але технології у нас застаріли, а багато в чому навіть втрачено. Тому навіть якщо будуть гроші, швидко налагодити повноцінне виробництво непросто», – говорить Протас.

«Україна за останні роки втратила науково-виробничий потенціал, тому штучно виробляти тести ми можемо, але от швидко вийти на промислові обсяги навряд чи вдасться», – додав глава Національної медичної палати Сергій Кравченко.

Можна закуповувати тести за кордоном. Але там ціни інші: близько 5 тисяч євро за 100 штук. Тобто ті ж 100 тисяч тестів будуть коштувати вже не 5 млн гривень, а 5 млн євро. До того ж в Європі зараз підвищені потреби в тестах, так що «зайвих» обсягів для нас може і не знайтися.

«Як варіант, можна купити секвенатор, що дозволяє швидко перевіряти біологічний матеріал. В Україні такого обладнання взагалі немає. Але там ціни інші – від мільйона до 10 мільйонів доларів», – каже Святослав Протас.

За його оцінками, в реальності інфікованими коронавірусом в Україні може виявитися набагато більше, ніж один офіційно зафіксований хворий з Чернівців.

«Може йти мова про, щонайменше сотні людей з коронавірусом», – вважає Протас. Якщо його розрахунки вірні, Україні загрожує масова спалах коронавіруса, адже одна людина може заразити від 5 до 25 оточуючих.

За дві засекречені лікарні на область

На брифінгу 10 березня заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Моз нарешті визначився з опорними лікарнями, куди будуть госпіталізувати хворих коронавірусом. У кожному регіоні визначені як мінімум дві госпітальні бази (для дітей і дорослих).

Якщо хворих виявиться більше, ніж ліжко-місць у цих лікарнях, перепрофілюють інші лікувальні медустанови. Такі схеми Моз теж опрацьовує, – запевнив Ляшко. При цьому міністерство не називає конкретні лікарні, в які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусом.

Також Ляшко додав, що 80% хворих буде лікуватися вдома та отримувати консультації лікарів дистанційно – це допускається за стандартами ВООЗ, якщо хвороба протікає у нескладній формі.

«Країна» вже писала, що насправді в ліжко-місцях особливої проблеми немає. Формально в українських лікарнях багато «зайвих» місць, і при необхідності їх можна швидко перепрофілювати під коронавірус.

Зрозуміло, що оперативно забезпечити такі лікувальні установами спеціальними інфекційними боксами за стандартом BSL3, окремими системами вентиляції і очищенням і знезаражуванням стічних вод не вийде. Але можна закрити відділення та організувати лікарський нагляд.

Як кажуть лікарі, «в таких умовах людина залишається заразним, але все ж менше, ніж якщо б він просто ходив по вулиці».

Не вистачає кисню

В той же час головна проблема з коронавірусом інша.

«Коронавірус небезпечний виникненням гострого респіраторного синдрому, внаслідок якого хворий може померти, якщо йому не надати належної допомоги. Особливо вразливі літні люди, вагітні, хронічно хворі», – говорить Сергій Кравченко. Просто кажучи, коронавірус спалює легені.

У важких випадках хворі потребують підключення до апарату штучної вентиляції легенів, а в подальшому, можливо, і проведення оксигінації легень (в артерії вводяться катеторы і проводиться насичення крові киснем за допомогою спеціального апарату).

Забезпечення такими апаратами вже стало проблемою в охопленій вірусом Італії. Там не вистачає обладнання для всіх, хто в ньому має потребу.

«Європа, зокрема, Італія, в останні роки була епідеміологічно благополучною. Тому стався провал цієї частини, і вірус застав місцеву систему охорони здоров’я зненацька», – говорить Протас.

Як повідомляє Італійське суспільство реанімації та інтенсивної терапії (Siaarti), коронавірус ставить анестезіологів і реаніматологів перед складним вибором – кого підключати до апаратів в першу чергу, адже потребують пацієнтів набагато більше, ніж обладнання.

«Число пацієнтів, яким потрібно надати допомогу, занадто велике. Може знадобитися встановити віковий межа для надходження у відділення інтенсивної терапії», – не виключають у профільній організації.

В директивах Siaarti говориться, що «потрібно прагнути до того, щоб гарантувати інтенсивне лікування для пацієнтів з великими шансами на терапевтичний успіх», тобто підключати до апаратів будуть в першу чергу тих, у кого шансів вижити більше.

«Доводиться проводити справжній «відсів» пацієнтів, як би морально важко це не було для лікарів», – каже голова громадської організації «Медичне право в Україні» Віктор Сердюк.

Але в Україні в разі спалаху коронавіруса все може виявитися ще гірше. Апаратів штучного дихання на всю країну – близько 600.

«Останній раз закупівлі велися в 2009 році, на хвилі свинячого грипу. З тих пір обладнання не оновлювали», – говорить Протас.

«В одній з обласних лікарень є всього шість апаратів, при цьому три не працюють, хоча і числяться у звітах як функціонують», – додав Віктор Сердюк.

Правда, зараз місцеві влади намагаються поповнити запаси. Так, закупівлі готуються в Чернівцях і Дніпрі. Вартість одного такого апарату — близько 40-50 тисяч гривень, тобто для місцевих бюджетів сума цілком підйомна. Але, за словами Протаса, знадобиться і фінансування з держбюджету.

Якщо цього не зробити, ситуація може виявитися критичною. Хіба що родичам пацієнтів доведеться купувати апарати штучної вентиляції легенів за свої гроші.

«У нас навіть в реанімаціях один апарат на двох пацієнтів. Тобто, виходить, що якщо допомога знадобиться двох відразу, то лікарю доведеться вибирати, кого підключати. І це навіть без урахування коронавіруса», — каже Сердюк.

«У старих стаціонарах ще збереглися централізовані труби подачі кисню, правда, у багатьох вони вже опломбовані. По ідеї, систему можна відновити, щоправда, не скрізь. Але там потрібні спеціальні наконечники, сам кисень, тобто, потрібні кошти», — додав Сердюк.

Втім, апарати ШВЛ у випадку з коронавірусом — не панацея, а лише екстрена допомога. З гострим респіраторним синдром допомагає впорається екстракорпоральна мембранна оксигенація легенів (Extracorporeal membrane oxygenation або ECMO).

Таких апаратів в Україні є лише кілька (в Інституті серця. Інституті кардіології імені м. Амосова, в Олександрівській лікарні та ін). «Плюс витратні матеріали коштують дуже дорого — до 3-5 тисяч євро на добу», — говорить Сергій Кравченко. Не виключено, що всіх, хто буде потребувати процедурою, просто не зможуть забезпечити нею.

«Не варто спокушатися щодо невисокими показники смертності від коронавіруса в Китаї — до 2%. В Італії, де система охорони здоров’я справляється зі спалахом гірше, летальність вже до 5%. Як показує практика, до 30% хворих можуть мати потребу в інтенсивному лікуванні, в тому числі, підключення до апаратів. А якщо цього не забезпечити, смертність може бути і вище», — говорить Святослав Протас.