Оксана Мороз-Хант реалізує контрабанду на сотні мільйонів через свої магазини «Sanahunt»

За час роботи нової митниці ми бачимо постійне невиконання планових надходжень по наповненню державного бюджету.

Так в 2019 році невиконання склало 58 млрд. грн., а за січень-лютий 2020 рік — 14 млрд. грн. Чому ж голова нової митниці Максим Нефьодов та його заступник Денис Шендрик, який призначений, нагадуємо, на дану посаду на 5 років, тепер вже колишнім прем’єр-міністром О. Гончаруком, демонструють такі вбивчі показники своєї роботи?

На це питання дуже легко відповісти, якщо допустити, що дані персонажі нашої історії працюють не на державу, а в першу чергу, на покращення свого особистого добробуту, використовуючи службове становище. Щоб не бути голослівними, візьмемо Київську митницю, очолювану одіозним Борисенко. Як повідомило джерело на митниці, Борисенко з 7 лютого на своєму посту знаходиться незаконно, тому Щедрик «курирує» тему і безпосередньо роздає вказівки. Зокрема, по питанню даних митних декларацій, він особисто телефонував Юрію Волошко, в. о. начальника відділу тарифів київської митниці.

А тепер розберемо докладно, що відбувається з митним оформленням на вищезгаданій Київської митниці на прикладі 2 партій товарів, а саме елітної парфумерії, сумок і одягу світових брендів, що надійшли на адресу ТОВ «РАСАЛИС ТРЕЙД», які в подальшому надходять у продаж у відомої мережі магазинів «Санахант».

За інсайдерською інформацією з митниці, інвойси № 08-02Н / 2020 та №14-02Н / 2020, за яким ТОВ «РАСАЛИС ТРЕЙД» завозило на митну територію України зазначені товари подало митну декларацію від 12.02.2020 №UA100050 / 2020/214641, в якій визначена митна вартість на рівні 2884290 грн. з нарахованими митними платежами 637923 грн. Далі, зазначену декларацію відкликали. Після чого, через 13 діб суб’єктом ТОВ «РАСАЛИС ТРЕЙД» знову представлена нова декларацію від 25.02.2020 № UA100050 / 2020/215235 (на цю ж партію товарів), в якій митна вартість визначена декларантом вже в 1917295 грн., з митними платежами — 424050,75 грн., Що відповідно менше на 213 873 грн. По декларації митницею винесено рішення про незначне коригування митної вартості, у результаті чого оформлено декларацію від 28.02.2020 № UA100050 / 2020/215536 з рівнем митної вартості – 1947470 грн. і митними платежами — 580341 грн. Звертає на себе увагу той факт, що декларант самостійно визначив митну вартість свого товару, що вказує на НЕ об’єктивність винесеного митницею рішення, враховуючи рівень цін на ці самі товари. Щоб довести це, достатньо порівняти ціни на сайті самого Санаханта та інших продавців брендів, з цінами, вказаними в інвойсах.

Отже, якщо вірити митної декларації сумки Баленсіага «зайшли» за 35-45 євро, але в будь-якому магазині Києва вони чомусь реалізуються за 1-4 тис. євро, вартість Батега Венето вказана в 22-40 євро, продажу від 1-3 тисячі євро, чоловічий джемпер Кучинелли вартістю від 600 євро в магазинах, розгальмовується за ціною 39 євро. А футболки Фенді за 12 євро не хочете? (у магазині від 500 євро і вище). Найдорожчий у світі чоловічий бренд Том Форд , якщо вірити митним інвойсу, в нашому випадку буде просто задарма, наприклад, сорочка за 14 євро (від 1 тис насправді), костюм за 150 євро (від 5000 в реалі). Отже, на 3000 одиниць товару заявлена вартість 71тыс євро а фактично в 40-50 разів дорожче і одно 3-3.5 млн євро партія. Всі ці дивовижні пригоди топових світових брендів в Україні, на жаль, для покупця існують тільки на папері. Для розуміння дешевше ніж 400 євро речі (10% товару) в Санаханте не існує, в основному ж вартість одягу і аксесуарів від 1тис і до 3 тис євро 50-60% товару, і понад 3 тис євро -30-40% товару. «Липові» документи і дивовижні ціни на Нефедова абсолютно не хвилюють, але бюджет країни знову не доотримав мільярди гривень, а аудит Нефедова буде коштувати щодня державі ще 250млн грн.

Така ж ситуація щодо винесеного рішення про коригування вартості подібних товарів за митною декларацією UA100050 / 2020/215274, в якій митна вартість становила — 1582 298грн. і митними платежами — 342904грн., а в результаті коригування, митна вартість становить 1600196 грн і митні платежі зросли до 536 025 грн. Виходячи з наведених фактів ми бачимо, що ввезені на митну територію Україна речі ТОВ «РАСАЛИС ТРЕЙД», згідно інвойсів № 08-02Н / 2020 та №14-02Н / 2020, в кількості 4978 одиниць товару з заявленою вартістю 130 373,00 євро не відповідає задекларованим цінами. реальна вартість завезених речей у 40-50 разів вищий і становить 5-6,5 млн. євро. (135-175 млн. грн.). Таким чином, заниження митної склало понад 100 млн грн. Зазначені товари реалізуються в магазині «SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE »г. Київ, вул. Михайла Грушевського, 8/16 і через інтернет-магазин, де відсутні товари вартістю, нижче 400 євро, проте, в більшості, присутні товари вартістю від 1 до 3 тис. євро.

На підставі вищевикладеного, слід зазначити, що рішення Київською регіональною митницею винесено без повного і всебічного аналізу вартості товарів, що в свою чергу впливає на рівень оподаткування товарів та сплати митних платежів у повному обсязі в державний бюджет України.

А тепер уявіть собі, якщо збитки в бюджеті становлять 6-значчные суми тільки по двом епізодам махінацій з деклараціями, який може бути обсяг від всієї «господарської» діяльності керівництва митниці? Це реальні мільярди гривень, які необхідні для потреб багатьох сфер життєдіяльності країни, в тому числі і Міністерства охорони здоров’я, фінансування якого категорично важливо в тій небезпечній ситуації, коли ми знаходимося на порозі пандемії. Однак, «завдяки» таким борцям за особисте благо, про які йшлося вище, державний бюджет вже став жертвою небезпечної епідемії корупції, вразили деяких українських чиновників.

Олег Бойко