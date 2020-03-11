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Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче від цін у сусідній Словаччині

11.03.2020

В лютому ціна електроенергії на «ринку на добу наперед» (РДН) в об’єднаній енергосистемі України знизилася на 12,4%, при цьому темпи зменшення ціни в Бурштинському енергоострові були в п’ятеро повільнішими і склали  2,4%.

Про це стало відомо зі звіту ДП «Оператор ринку».

По ОЕС України середньозважена ціна минулого місяця склала 1 232,08 грн/МВт.год. По Бурштинському острову ціна була на чверть вищою і становила 1 678,72 грн/МВт.год.

В лютому, так як і в січні 2020 року, в торговій зоні ОЕС України спостерігався профіцит пропозицій, особливо в нічні години доби. Дефіцит пропозицій залишився лише на 8 годину.

В торговій зоні Бурштинського острова на РДН спостерігався дефіцит пропозицій в нічні години.

Зі звіту «Оператора ринку» відомо, що ціни в Україні залишаються вищими від цін на електроенергію в країнах сусідах.

В Бурштинському енергоострові ціна електроенергії у порівнянні зі Словаччиною дорожча на 75%, в ОЕС ця різниця вдвічі менша. І за минулий місяць різниця в цінах з сусідньою країною тільки зросла, в січні вона складала 24% в Бурштинському острові та 10,5% в ОЕС.

В лютому найближче до України серед країн-сусідів ціна на е/е була в Румунії. В ОЕС вона була дорожчою на 8%, в Бурштинському острові – на 33%.

Бурштинський енергоостров синхронізований з енергосистемою Європи, електроенергію з нього також отримують споживачі Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

Майже 90% обсягу електроенергії для них виробляють Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС та  Ладижинська ТЕС, які належать АТ «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова.

Найбільшою з них є Бурштинська ТЕС, в 2018-2019 роках її директором був Денис Шмигаль, якого 4 березня парламент призначив прем’єр-міністром. Бурштиинська ТЕС разом з Добротвірською ТЕС були замішані в схемі, коли  спочатку дорого продавали свою електроенергію «Енергоринку», а потім дешево викуповували ї назад по ціні оптового ринку для цілей продажу за кордон.

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Експортує електроенергію ТОВ «Д.Трейдінг» Ахметова.

На початку березня міжнародна організація «Енергетичне співтовариство заявило про своє приєднання до розслідування АМКУ можливого зловживання «ДТЕК Західенерго» в Бурштинському енергоострові.

Нагадаємо, Енергетичний холдинг ДТЕК в 2019 році отримав операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації (EBITDA) в розмірі $607 млн, що дозволило отримати рентабельність по EBITDA 20,4%. Група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

nashigroshi

 

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