яя жж У ФСВП назвали головну причину потрапляння росіян в колонії

МОСКВА, 11 березня. /ТАСС/. Наркозлочини стали найчастішою причиною потрапляння росіян в місця позбавлення волі. Про це свідчать дані статистики ФСВП Росії, яку вивчив кореспондент ТАСС.

Згідно зі статистикою ФСВП, якщо в 2007 році засуджені за незаконний обіг наркотиків складали четверту за чисельністю категорію засуджених в колоніях (81 тис.), то в минулому році – вже наймасовішу – 120 тис., або 28% всіх колоній.

Тринадцять років тому серед засуджених в колоніях велика частина відбувала покарання за крадіжки – 165 тис. (в 2019 році – 62 тис.), за вбивства і умисний тяжкий шкода здоров’ю, що спричинив смерть, – 122 тис. (в 2019 році – 85 тис.), за тяжкої шкоди здоров’ю – 103 тис. (в 2019 році – 40 тис.). Значно скоротилася за 13 років і категорія засуджених за грабіж – з 71 тис. до 20 тис., і за розбій – з 80 тис. до 25 тис. Число засуджених за зґвалтування знизилося з 25 тис. до 21 тис.

Наркозлочини є найчастішою причиною потрапляння за грати жінок. За таким статтями відбувають покарання 13,4 тис. осіб (у 2007 році – 14,5 тис.). За вбивства в колоніях перебувають 6,6 тис. жінок (у 2007 році – 9,6 тис.), за тяжкої шкоди здоров’ю – 3,2 тис. (у 2007 році – 6,4 тис.), за крадіжки – 4,2 тис. (13 років тому – 11 тис.), більше 5 тис. – за інші злочини.

Згідно зі статистикою ФСВП, як і 13 років тому, велика частина засуджених в колоніях відбуває покарання у вигляді термінів від 5 до 10 років (в 2019 році – 35% серед усіх перебувають в колоніях). По 20% мають терміни від 1 до 3 років або від 3 до 5 років, 16,6% засуджені на терміни від 10 до 20 років, 5,9 тис. ув’язнених засуджені на терміни від 20 до 30 років, 2 тис. 2 засуджених відбувають довічне покарання.

Щорічно з місць позбавлення волі виходять на волю понад 200 тисяч засуджених (у 2007 році – 255 тис., в 2019 році – 209 тис.). При цьому з урахуванням того, що частка засуджених за тяжкі і особливо тяжкі злочини зросла, а 36% відбувають покарання у третій і більше разів скоротилася кількість вивільнюваних умовно-достроково. Якщо в 2007 році за УДЗ вийшли на свободу 126 тисяч осіб, або половина звільнилися, то в 2019 році – лише 70 тисяч, або приблизно одна третина з залишили колонії.