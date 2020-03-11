Дочекавшись, поки Медведчук злітає в Москву, Разумков скасував закордонні відрядження

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження “Про невідкладні заходи щодо забезпечення сталої роботи Верховної Ради України та її органів”, в якому з-за поширення коронавіруса в світі закликав народних депутатів не їздити за кордон, а в адміністративних будівлях Ради прийняти необхідні заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострих респіраторних захворювань.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВРУ.



“У зв’язку з ситуацією, що склалася в світі, в тому числі в країнах ЄС, в результаті розповсюдження гострої респіраторної хвороби, викликаної короновирусом, з метою запобігання виникнення і розповсюдження масових інфекційних захворювань, забезпечення сталої роботи ВРУ та її органів на підставі статті 88 Конституції України, пунктів 7 і 8 статті 78 Регламенту ВРУ: народним депутатам України, працівникам Апарату ВРУ настійно рекомендую скасувати або відстрочити службові відрядження за межі України до зміни епідемічної ситуації у світі”, — йдеться в повідомленні.



Також у розпорядженні керівника Апарату ВРУ Штучному Ст. Ст. доручено “вжити необхідні профілактичні, організаційні та матеріально-технічні заходи, спрямовані на запобігання поширенню гострих респіраторних хвороб в адміністративних будинках Верховної Ради України”.



Контроль за виконанням цього розпорядження залишається за головою ВРУ Разумковим.

Раніше повідомлялося, що 10 березня делегація ОПЗЖ у складі Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна і Тетяни Плачкової провела в Москві зустріч зі своїми російськими колегами – депутатами Державної Думи Російської Федерації”.