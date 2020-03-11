У Греції на два тижні карантин закрили всі школи та вузи за коронавіруса

У зв’язку зі спалахом коронавіруса всі школи і університети в Греції будуть закриті. Робота освітніх установ припинена на 14 днів.

Про це повідомляє з посиланням на слова міністра охорони здоров’я країни Василина Кикилиаса.

На брифінгу 10 березня чиновник заявив, що рішення закрити школи і вузи було ухвалене за порадою експертів.

“За пропозицією фахівців і експертів уряд вирішив призупинити навчальну діяльність усіх навчальних закладів по всій країні на наступні 14 днів. Це стосується дитячих садків, шкіл, інститутів і університетів, приватних і державних. Ця профілактична міра приймається з єдиною метою зменшити поширення коронавіруса в суспільстві”, – сказав міністр.

Кикилиас додав, що зараз “всі греки повинні проявити відповідальність”.

За добу в Греції зафіксовано п’ять нових випадків зараження коронавірусом. Загальне число хворих до 10 березня – 89 осіб.