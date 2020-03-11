Байден виграв праймеріз в шести штатах

Вчора, 10 березня, у США пройшов другий Супервівторок по висуненню кандидатів на пост президента США. У республіканців значну перемогу здобув чинний президент Дональд Трамп, а у демократів праймеріз виграв колишній віце-президент Джо Байден.

Він переміг у шести штатах (Міссісіпі, Міссурі, Мічиган, Північна Дакота, Айдахо і Вашингтон) випередивши свого головного конкурента, Берні Сандерс.

Вчора визначалася доля 352 голосів делегатів річної Національної конвенції Демократичної партії, де буде обраний кандидат на президентський пост, як передає Радіо Свобода.

Щоб стати кандидатом у президенти претенденту потрібно зібрати 1 990 голосів серед 3 979 делегатів. Поки за кількістю делегатів Джо Байден помітно випереджає сенатора Сандерса – у нього 664 голоси проти 573 у конкурента.

За даними аналізу Associated Press, Байден за підсумками Сувпервторника II отримає не менше 142 нових делегатів на партійний з’їзд: 51 в Мічигані, 34 в Міссурі, 28 в Міссісіпі, 5 в Північній Дакоті, 17 в штаті Вашингтон і 7 в штаті Айдахо. Берні Сандерс отримав голоси 81 делегат: 34 у Мічигані, 19 в Міссурі, одного в Міссісіпі, по 5 в Айдахо і Північній Дакоті і 17 в штаті Вашингтон.