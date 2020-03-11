З-за коронавіруса Наомі Кемпбелл подорожує в захисному костюмі, окулярах, рукавичках і масці

Після того, як Шерон Стоун довелося проходити контроль на симптоми коронавіруса, щоб потрапити на вечірку в честь власного дня народження, британська супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала у себе в Instagram фотографії, показавши, в якому вигляді вона тепер подорожує по світу.

Побоюючись заразитися коронавірусом, 49-річна Наомі одягається з голови до ніг в захисний костюм, пластикові окуляри, латексні рукавички і маску.

Також супермодель завжди носить з собою дезінфікуючі засоби, якими протирає всі поверхні в літаку до яких доторкається. Ще влітку минулого року Кемпбелл опублікувала відео, в якому показала, як вона це робить. На тлі останніх подій, ролик став надпопулярним.

Чорна Пантера також з міркувань гігієни не користується пледами, які видають пасажирам бізнес-класу, а возить з собою власне флісова ковдру. «Безпека — перш за все», — заявляє модель.