Видеофиксация нарушений в Киеве: что нужно знать водителям

Арсен Аваков анонсировал начало работы автоматической системы фиксации нарушений Правил дорожного движения в ближайшие дни.

Согласно заявлению министра А. Авакова в Киеве скоро заработают в тестовом режиме камеры фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, сообщает Авто24

Первые 45 суток это оборудование будет работать в режиме информирования и предупреждения, то есть автовладельцы будут получать уведомления о нарушении, но без привязки к штрафу.

После указанного периода на основе зафиксированных камерами нарушений ПДД юридических владельцев автомобилей начнут штрафовать без всяких поблажек. Скриншот Twitter

Главная цель ужесточения ответственности за нарушения ПДД – уменьшение дорожно – транспортных происшествий. Особенно с ранением и гибелью людей.

В настоящее время в столице работает около 20 камер автоматической фиксации нарушений. Этими камерами регистрируются ежедневно около 60 000 нарушений в сутки, что при минимальном штрафе 255 гривен составляет более 15 миллионов гривен в день, или 5,58 млрд гривен в год.