Росія готова наступати. Сценарій майбутньої війни

Фронт на східному фланзі: чим НАТО відповідає на нарощування військового потенціалу РФ.

Важливим кроком щодо стримування агресії Росії та зміцнення східних кордонів НАТО стало рішення Варшавського саміту 2016 року щодо впровадження програми Розширеного передового присутності (Enhanced Forward Presence). Згідно з цією програмою в країнах Балтії і в Польщі були розміщені сили передового базування в складі чотирьох багатонаціональних батальйонних груп Альянсу, які перебувають там на ротаційній основі. Тоді ж в поточному дискурсі з’явився термін «східний фланг НАТО», що тягнеться від Балтії до Чорного моря.

Путін біля воріт

Побоювання Брюсселя виникли не на порожньому місці. І не тільки з-за російської анексії Криму і війни проти України. Адже Росія постійно — як до, так і після розміщення Сил передового базування НАТО — нарощує наступальний потенціал власних військ на західних кордонах і майже безперервно проводить там різні вчення. Найбільшими з них є російсько-білоруські навчання серії «Захід» з перекиданням великих контингентів російських військ і бойової техніки на територію Білорусі та Калінінградської області.

У той же час у складі Збройних сил РФ будуються великі тактичні структури (аж до рівня дивізії і армії), призначені насамперед для наступальних операцій в умовах військового конфлікту великої інтенсивності. Левова частка цих частин зосереджена саме на західному напрямку.

До складу Західного військового округу (ЗВО) входять три армії: 1-я гвардійська танкова, 6-а і 20-а (гвардійська) загальновійськові армії. Основу 1-ї гвардійської танкової армії (1ГТА) складають дві гвардійські дивізії — 4-а танкова (Кантемировская) і 2-я мотострілецька (Таманській), які є ударними частинами. Головний ударний потенціал 20-ї гвардійської загальновійськової армії (20га) складають нещодавно сформовані 3-я і 144-я мотострілкові дивізії. 6-я армія не має у своєму складі частин дивізійного ланки, що обумовлено її призначення та некритичним значенням. У ЗВО є кілька тактичних підрозділів дивізійного рівня. Його бронетанкові сили мають на озброєнні танки T-72Б3 і T-80 (до 900 машин) і незначна кількість танків Т-90. Мотострілецькі бригади мають на озброєнні легку бронетехніку, БМП-2, БТР-80/82A і невелика кількість БМП-3.

Збереження бригадних структур в складі дивізій підвищує вогневої потенціал і дає можливість діяти на широких ділянках фронту з можливістю координації дій підрозділів. Такі дивізії мають всі переваги, властиві ударним формацій, і призначені для дій в умовах високотехнологічної маневреної війни з масованим використанням бронетехніки, високоточної зброї і РЕБ.

Кожна з трьох армій (6-я, 1-а і 20-а) виконує заздалегідь визначені стратегічні і тактичні завдання, має оперативні напрямки дій і відповідну структуру й оптимальний склад сил. Наприклад, призначенням 6-ї армії (штаб у Санкт-Петербурзі) є операції проти країн Балтії, які мають незначний військовий потенціал. У разі війни вона повинна швидко захопити Естонію, Латвію і Литву. Район оперативного розгортання армії — Санкт-Петербург і Псков (поблизу кордону) — дозволяє наступ із зосередженням зусиль на трьох головних напрямках: північно-західному, західному або південно-західному.

На думку експертів, масштабного наступу росіян будуть передувати дії Сил спеціальних операцій і Повітряно-десантних військ. А вже після них в хід підуть танкові та моторизовані частини. Генштаб робить ставку на проведення наступальних операцій у стислі терміни, щоб поставити НАТО перед фактом.

Щоб відрізати Балтику від сухопутного сполучення з Польщею (через Сувалкский коридор), 6-я армія при підтримці частини сил 1ГТА може вдарити по Литві з території Республіки Білорусь (РБ). Запобігти це НАТО вдасться оперативним наданням вогневої підтримки та швидкої перекиданням підкріплення вже на ранній фазі конфлікту з території Польщі або морем в порти Естонії, Латвії і Литви. Втім, критично важливий 110-150-кілометрову ділянку кордону між Польщею і Литвою, яка відділяє Калінінградську область від Білорусі, як і порти країн Балтії, які в разі війни може заблокувати агресор. Інакше є ризик, що Балтія втратить навіть частину території Польщі. Всі ризики такого сценарію добре розуміють у військових штабах обох сторін східного флангу.

1-я гвардійська танкова армія призначена для дій на західному (білоруському) напрямку. Ландшафт Білорусі сприяє використанню великих бронетанкових і моторизованих об’єднань. Вхід 1ГТА на територію союзної РБ багаторазово відпрацьований на навчаннях як один з основних елементів. Напевно, є також і сценарій збройного захоплення Білорусі, актуальний для Москви на тлі ускладнення відносин з Мінськом і небажання президента Лукашенка об’єднуватися з РФ.

В рамках навчань «Захід» відпрацьовується не тільки масове переміщення російських військ і бойової техніки на територію РБ, але і повне логістичне забезпечення такої операції (маршрути руху, склади пального, польові табори, ремонтні бази, система зв’язку і т. д.).

1ГТА здатна, залежно від типу конфлікту, оперувати частиною своїх сил на балтійському напрямку (проти країн Балтії), польською (з території РБ) та українському (з північно-східного або північного, якщо з території РБ). В останньому випадку армія буде взаємодіяти з частиною сил 20га, концентруючи сили в районі «брянського виступу».

Саме елітні 2-я і 4-я дивізії 1ГТА є головними ударними елементами потенційного наступу. Головним оперативним напрямом 20га є українське і частково білоруське. За прогнозами, ця армія буде наступати частиною сил зі сходу на захід (з Ростовської області) разом з підрозділами 8-ї армії Південного ВО, які будуть діяти проти України з південно-сходу або частиною сил — з північного сходу. 20га при необхідності також може виділити війська для дій на білоруському напрямку, про що свідчать останні спільні навчання «Щит Союзу-2019».

Крім зазначених армій і кримської угруповання ЗС РФ, у разі повномасштабного вторгнення Росії на територію України будуть залучені СЗГ, десантники, ракетні війська і Чорноморський флот. Безумовно, реальна ситуація може відрізнятися від прогнозів. Ймовірно і проведення операцій на кількох напрямках одночасно і зміна підпорядкування залучених військових частин і навіть об’єднань. Багато чого буде залежати від типу і масштабів збройного конфлікту, супротивника, цілей і просторово-часового виміру операції. Крім тактичних з’єднань і об’єднань, постійно підпорядкованих відповідним арміям, сили ЗВО можуть отримати підтримку частин центрального підпорядкування, зокрема Повітряно-десантних військ. Основними тактичними одиницями останніх є батальонно-тактичні (а іноді і полкові) бойові групи.

Не менш важливо те, що, за даними експертів Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, нові види озброєння і військової техніки у військах ЗВО становлять до 60% (для порівняння: у ВСУ цей показник не перевищує 10-15% з перспективою росту до 35% до 2025 року). Тому агресор має як кількісну, так і якісну перевагу над арміями країн уздовж східного флангу. Ця обставина призводить до посилення протитанкової сегмента озброєнь країн, які можуть опинитися на шляху російського броньованого тарана. Для України це означає необхідність придбання додаткових партій артилерійських і ракетних боєприпасів і ПТРК, зокрема, американського виробництва (Javelin). У свою чергу, Польща і Румунія прискорили виконання оборонних програм, особливо в противовоздушном і протитанковому сегментах, а також у сфері високоточних боєприпасів.

Особливості складу сил ЗВО

Війська, підпорядковані ЗВО, мають підтримку спеціальних, артилерійських, інженерних і тилових частин. Звертає на себе увагу наявність у складі ЗВО інженерних частин (дві бригади), відповідальних за шляху проходження важкої техніки і залізничних (три бригади) військ. Останні забезпечують безперебійну роботу залізниці під час настання, а також стратегічні й оперативні перевезення.

Не менш цікавим є наявність двох бригад військ радіоелектронної боротьби (РЕБ), потужної реактивної (бригада, озброєна РСЗВ «Смерч») і великокаліберної ствольної артилерії (бригада з 203-мм гарматами і 240-мм мінометами). Традиційно сильні можливості округу в сфері спеціальних операцій, про що свідчить наявність у ЗВО двох бригад спецназу.

Кожна армія має у штаті бригаду, відповідальну за матеріально-технічне забезпечення (МТО), розгортання пунктів забезпечення пальним тощо. Наприклад, під час навчань «Захід-2017» поблизу важливої ділянки автостради М-1 (Мінськ — Борисов — Орша — Смоленськ) був розгорнутий великий склад пального. Там зберігали, охороняли і заправляли техніку паливом, яке надавала білоруська сторона (зокрема, підрозділи 69-ї окремої бригади МТО). Пальне подавалося по спеціальному трубопроводу, підключення до якого здійснювали фахівці компанії «Транснефть». Це дозволяє використовувати його на будь-якій ділянці без залучення автомобільних або залізничних цистерн. Однак висновок трубопроводу з ладу може значно обмежити просування моторизованих сил агресора.

Сили ЗВО побічно підсилюють і розміщених на його території сили Повітряно-десантних військ (дві бригади і три дивізії), однак вони не враховуються в балансі сил і підпорядковані командуванню ВДВ РФ в Москві (у Росії це окремі війська, які представляють стратегічний резерв). Впровадження в штатах повітряно-десантних дивізій третє полків (десантно-штурмових) також певним чином підвищує бойовий потенціал ЗВО і відповідних армій (наприклад, 1ГТА або 6-ї армії). До цього слід додати берегову оборону, морську піхоту (дві бригади), а також сили 11-го армійського корпусу в Калінінграді (три бригади) і 14-го корпусу на Півночі (дві арктичні бригади).

Збільшення наступального потенціалу ЗВО сприяє також формуванню нових тактичних об’єднань та переоснащення військових частин на нові зразки озброєння. У 2019 році потенціал 20га посилили завдяки формуванню у складі 144-ї мотострілецької дивізії танкового та мотострілецького полку. У першого на озброєнні танки Т-72БА, у другого — БТР-82А. Зараз дивізія має три мотострілкових полку, танковий полк, гарматний полк, полк ППО (всього шість) і підрозділи забезпечення. До того ж в 2016 році була сформована 96-я окрема розвідувальна бригада, яка повинна діяти в інтересах командування 1ГТА.

З урахуванням досвіду війни на Донбасі у частинах ЗВО посилюють потенціал артилерії і ракетних військ. У 2017 відновлена розформована раніше 45-я бригада артилерії великої потужності (16 203мм САУ і 8 самохідних 240-мм мінометів «Тюльпан»), цілевказівки їм видають нові БПЛА «Орлан-10» і «Застава». У свою чергу, 488-я оперативна ракетна бригада у листопаді 2019-го отримала комплекси «Іскандер-М».

Військово-повітряні сили і Протиповітряна оборона ЗВО

ЗВО має розвинений потенціал ВПС і ППО, який постійно посилюється завдяки переоснащенню (зокрема, на території Калінінградської області). Основою протиповітряної оборони округу є 6-я армія ВПС і ППО зі штабом в Санкт-Петербурзі. До цього слід додати сили морської авіації Північного і Балтійського флотів, а також частин центрального підпорядкування (авіація дальньої дії).

Авіаційні полки переоснащуються на нові винищувачі Су-35С і Су-30СМ (останнім віддається перевага), а фронтові бомбардувальники Су-24 замінюють на Су-34. У той же час Су-24 передають до складу окремих змішаних авіаційних полків. На озброєнні є деяка кількість винищувачів Міг-31, також дві ескадрильї з модернізованими літаками Міг-31БМ/БСМ. Крім того, у складі 790-го полку в 2018-2019 роках одну ескадрилью переозброїли з Су-27СМ на Су-35С (12 одиниць), а в кінці 2018-го завершено переозброєння 159-го полку на винищувачі Су-35С (24 машини) . Крім літаків, підрозділи ЗВО мають на озброєнні транспортні (різні модифікації Мі-8 i Мі-26) і ударні (Мі-35M, Мі-28Н, Ka-52) вертольоти.

До складу 6-ї армії ВПС і ППО входить дві дивізії ППО: 2-я (Хвойний) і 32-я (Ржев), що мають на озброєнні ЗРК С-300 і С-400. 2-я дивізія є тактичним з’єднанням, яке прикриває з повітря Санкт-Петербурга і Пскова, вона частково переозброєна на С-400. У свою чергу, 32-я дивізія захищає Новгород і Воронеж. Обидві дивізії ППО мають ЗРК С-300 різних модифікацій (З-300PM/ПС), С-400, а також мобільні ЗРК самооборони «Панцир-С1».

Повільне переозброєння полків ППО С-400 триває давно, і оцінити поточний стан процесу поки складно. Про масштаби переозброєння свідчить те, що з 2007-го, коли на бойове чергування поставлений перший дивізіон ЗРК С-400, і до кінця 2019-го частині ЗВО отримали 61 дивізіон цих систем. Кожен полк складається з двох дивізіонів, по дві пускові установки.

Калінінградський анклав

Останнім часом в Калінінградській області, цьому важливому стратегічному плацдармі Росії в регіоні, поряд з відновленням танкового полку і розміщенням ОТРК «Іскандер» посилені компоненти ВПС і ППО. У 2019 році створено 132-я змішана авіаційна дивізія, яка концентрує в Калінінградському анклаві всю авіацію БФ. На озброєнні цього підрозділу стоять винищувачі Су-27 і Су-30СМ. В кінці 2014-го в Калінінграді була сформована 44-я дивізія ППО БФ, зараз йде її переозброєння на ЗРК С-400. Однією з її основних завдань є забезпечення разом з далекобійними ОТРК «Іскандер» обмеження доступу (блокади) в порти Балтії та Польщі.

Як бачимо, Росія зосередила на кордоні сильну ударну угруповання, що складається з кращих військ ЗС РФ, здатних пробити оборону військ НАТО на східному фланзі. На навчаннях, які проходять майже безперервно, війська ЗВО відпрацьовують наступальні дії, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури (зокрема, ядерного удару під Варшавою), приховані марш-кидки танкових і мотострілкових дивізій. За експертними оцінками, Генеральний штаб ЗС РФ діє системно і враховує всі можливі фактори. Бойові дії на землі, на морі, у повітрі та космосі розглядаються комплексно і взаємопов’язано. Це інтегрована концепція війни нового покоління, яку Москва вже реалізує на практиці.

Концентрація російських військ уздовж кордонів з країнами НАТО вирішує кілька завдань одночасно. Мова йде насамперед про шантаж Кремлем західних політиків заради поступок і отримання нових економічних дивідендів.

Східний фланг або фронт НАТО?

Розміщення в 2016 році передових контингентів НАТО в Польщі, Литві, Латвії та Естонії стало фактичним переломом в політиці Північноатлантичного альянсу (зокрема, і стосовно України). Враховуючи значну чисельну перевагу російських військ над силами передового базування НАТО (22 батальйонні тактичні групи проти чотирьох) і загрозу відкритої агресії, НАТО піклується про заходи стримування, вдається до демонстрації військової сили і рішучості. Мова йде про ряд військово-морських і авіаційних навчань НАТО в Балтії та Європі з перекиданням військ США в Європу. Під час навчань відпрацьовуються питання прориву можливої російської блокади і доставки військової допомоги силам передового базування в країнах Балтії.

Найбільшими з них за останні 25 років є багатонаціональне навчання «Захисник Європи-2020» (European Defender 2020), почалися 3 лютого з участю до 37 тис. військових з 20 країн — членів НАТО, а також партнерів Альянсу з Грузії та Фінляндії. Ці вчення відрізняє і тривалість — майже до кінця поточного року. Їх головна мета — утримати Кремль від будь-яких провокацій в умовах російсько-української війни, а також під час запланованих на кінець серпня президентських виборів у Білорусі.

Враховуючи необхідність посилення військової присутності в Європі Вашингтон відновив діяльність 5-го корпусного командування Армії США, головним завданням якого є зміцнення американського військового потенціалу в регіоні. Йдеться також про розвиток логістичної інфраструктури, перекидання військ на великі відстані, маневр силами і засобами уздовж східного флангу НАТО. Будуть відпрацьовані заходи щодо відбиття наступу противника і поразки його критично важливих об’єктів одночасно на декількох різних напрямках — від країн Балтії до Грузії.

На думку Грега Мелчера, експерта американського аналітичного центру NGW Centre, исследующего війни нового покоління, є підстави називати східний фланг НАТО фронтом, де одна сторона — Росія — давно і активно готується до нападу на іншу — країни НАТО, до того ж навіть веде неоголошену гібридну війну. Арсенал Москви містить різні гібридні засоби: асиметричні дії, кібероперації, інформаційну війну, дестабілізацію, залякування, хабарництво, шахрайство, конвенційну військову силу, спецоперації. Крім того, Кремль використовує погрози ядерною зброєю як очевидну форму тиску. Весь цей спектр засобів Москва застосовує і на східному фланзі — фронті НАТО. Російські інформаційні операції, які до 2016 року проводилися переважно проти країн Балтії, тепер спрямовані проти всіх країн Альянсу на східному фланзі і США. Тут Москва випереджає Захід і навіть намагається виставити його як розпалювача нової війни.

Відкриту збройну агресію Кремля проти НАТО найближчим часом експерти вважають малоймовірною. Втім, зберігається загроза агресії проти України та Білорусі (для приєднання її до РФ і забезпечення Володимиру Путіну довічного правління «з чистого листа»). Слід також очікувати продовження гібридних атак поряд з намаганням Кремля досягти «великої угоди» з провідними країнами Заходу, яке підтвердило б його особливу роль на пострадянському просторі.

Володимир Заблоцький, опубліковано у виданні Тиждень