Букмекери назвали нового фаворита «Євробачення»

Після того, як всі учасники, крім російської групи Little Big, яка порушила правила «Євробачення», опублікували свої пісні, ставки букмекерських контор дещо змінилися.

З’явився новий фаворит. Тепер вірогідним переможцем називають співачку Вікторію з Болгарії з піснею I Wanna Know. Вона відібрала пальму першості у Литви — група The Roop перемістилася на третє місце. На другому місці — Ісландія.

А Росія опустилася з третього на п’яте. Група Little Big 12 березня нарешті обіцяє представити свою конкурсну пісню. Ймовірно, після цього прогнози букмекерів знову зміняться.

Група GO_A не може похвалитися високим результатом. Наші представники опустилися в турнірній таблиці на декілька позицій і тепер займають лише 27 місце. З такими прогнозами GO_A буде дуже складно пробитися у фінал.