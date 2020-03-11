Кабмін ввів карантин через коронавіруса: чому не варто панікувати

У середу, 11 березня, Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв’язку з епідемією коронавіруса Covid-19.

На своєму сайті Кабмін розповів про те, що зміниться, а OBOZREVATEL пояснює, що прийняли і чому в цьому немає нічого страшного.

Головне:

до 3 квітня оголошується карантин у дитячих садках, школах і вузах;

забороняються масові заходи з більш ніж 200 учасниками;

з дозволу міжнародних організацій спортивні змагання можна проводити без глядачів;

до 1 червня заборонять експорт коштів противоэпидемиологического призначення;

закриваються авіасполучення з деякими країнами.

Що прийняв Кабмін

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, в Україні на три тижні закриють школи, університети та інші навчальні заклади, а також опиняться під забороною масові заходи, чисельністю понад 200 чоловік – наприклад, спортивні змагання, концерти. Однак, спортивні ігри можна буде проводити з дозволу міжнародних організацій, але без глядачів. Крім того, уряд виділив 100 мільйонів гривень на придбання засобів індивідуального захисту.

А нардеп Вікторія Сюмар також повідомила, що закриють авіасполучення з деякими країнами і більшу частину контрольно-пропускних пунктів (з 219 залишиться 49).

В Києві вже через поширення коронавіруса COVID-2019 у всьому світі на карантин закриють школи, дитячі сади, а також позашкільні та вищі навчальні заклади. Він розпочнеться 12 березня.

Протиепідемічні заходи та обмеження, попередньо, будуть діяти до кінця місяця. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

Пора панікувати? Ні, навпаки

Карантин – превентивна міра, яка не говорить про те, що все погано і хвороба щосили вирує в країні. Навпаки, якщо його вчасно ввести, то кількість заражених вийде мінімізувати.

Як відомо, хвороба передається при тісному контакті повітряно-крапельним шляхом – наприклад, якщо хворий чхне на відстані менше двох метрів або буде з вами розмовляти, бризкаючи слиною. Крім того, вірус здатний виживати на твердих поверхнях – ручках дверей або поручні ескалатора.

На тлі цього, рішення Кабміну логічне і правильне – поки в країні всього лише один офіційно підтверджений випадок зараження коронавірусом, потрібно звести до мінімуму ризики для подальшого розповсюдження.

Ще раз про профілактику

Лікарі неодноразово наголошують – для профілактики коронавіруса необхідно часто і дуже ретельно мити руки (бажано не менше 20 секунд), користуватися антисептиком і по можливості не торкатися руками обличчя.

Профілактика коронавіруса

Якщо останнє не виходить (все-таки, це справа рефлекторне), то треба просто частіше мити руки. Проте на вулиці і в громадському транспорті краще цей процес контролювати.

Уникайте людних місць.