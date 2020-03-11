Держдума дозволила Путіну залишитися президентом РФ ще на 12 років

У середу, 11 березня Державна Дума Росії проголосувала за поправки до Конституції країни. За проголосували 383 депутати, проти – жодного, утрималися 43 людини.

Про це повідомляє Telegram-канал “”.

Для вступу конституційних поправок в силу необхідно їх подальше схвалення іншими законодавчими органами. Після Держдуми їх повинен схвалити спочатку Рада Федерації, а потім 2/3 регіональних законодавчих зборів. Схвалені ініціативи підписує президент РФ.

Як пояснюють російські ЗМІ, спочатку вступає в силу стаття 3, яка вимагає від президента направити поправки в Конституційний суд. Судді за 7 днів зобов’язані вирішити, чи відповідає закон Конституції, і якщо не відповідає – питання закривається.

Якщо поправки визнаються такими, що відповідають основному закону, набирає чинності стаття 2. Остання пропонує президенту призначити загальноросійський голосування за власне тексту поправок в основний закон.

Потім глава держави спеціальним указом сформулює винесений на голосування питання і призначить дату голосування (мінімум через 30 днів після підписання указу). Голосувати за поправки зможуть всі громадяни РФ старше 18 років, крім недієздатних та ув’язнених. День голосування буде оголошено неробочим, займеться організацією ЦВК, а спостерігати будуть громадські палати.

Після волевиявлення громадян ЦВК за 5 днів повинен підрахувати результати і потім за 3 дні оприлюднити їх. Якщо більше половини прийшли на дільниці підтримають проект, оновлена Конституція набуде чинності з дня публікації підсумків голосування.

Основні положення прийнятого документа

Відповідно до поправки, запропонованої напередодні, після прийняття нової Конституції обнуляться президентські терміни чинного глави держави. Володимир Путін знову зможе брати участь у виборах.

Держдумі дається право затвердження кандидатури голови уряду, віце-прем’єрів та міністрів уряду.

У Конституції закріплюється пріоритет основного закону перед міжнародними договорами у російському правовому просторі, прописується ряд соціальних гарантій – про індексацію пенсій, а також закріплюється мінімальний розмір оплати праці на рівні не нижче прожиткового мінімуму.

Також розширюються повноваження органів місцевого самоврядування, підвищується роль губернаторів при прийнятті рішень на федеральному рівні і закріплюється статус Держради.

У Конституції закріплюється згадка про Бога і поняття шлюбу як союзу між чоловіком та жінкою. Крім того, в документі буде прописано, що діти – найважливіший пріоритет державної політики Росії.