Російська енергетична корпорація «Газпром» і Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) планують зупинити роботу газопроводу «Сила Сибіру» в другій половині березня.

Як стало відомо, ці дві організації зараз визначають точні дати останніх запланованих робіт на «Силі Сибіру». Сторони домовилися проводити планове технічне обслуговування газопровідного обладнання два рази на рік: навесні та восени.

Документ, підписаний у 2014 році на 30 наступних років, передбачає щорічну поставку в Китай до 38 мільярдів кубометрів російського газу. Постачання палива через «Силу Сибіру» розпочалася 2 грудня 2019 року. Газопровід призначений для подачі газу з виробничих центрів в Іркутську і Якутську в Приморський край і країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Його довжина складає більше 2 тисяч кілометрів.

У свою чергу Китай повідомив про припинення закупівель. За будівництво цього газопроводу Путін заплатив своєму другові Ротенбергу майже $20 млрд, які могли б піти на школи чи лікарні.

«Газпром» вибрав «Стройгазмонтаж» (СГМ, 100% належить Аркадію Ротенбергу) єдиним постачальником по будівництву об’єктів магістрального газопроводу «Сила Сибіру» на суму 197,7 млрд руб. Це підтверджують дані на порталі держзакупівель.