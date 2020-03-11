Важливо не пропустити: симптоми, які виникають на ранніх стадіях раку

Онкологи назвали ранні ознаки раку. Головним сигналом для того, щоб почати бити тривогу, є кров в мокроті. Також варто звернути увагу на відчуття задухи, що виникає час від часу.

Однозначно має насторожити: постійна втома, втрата ваги, біль у грудях, різка втрата апетиту, зміна голосу. Відзначається, що ці ознаки можуть проявитися при різних видах онкології.

Незвичайні припухлості, які на початковій стадії бувають безболісними, теж є тривожним сигналом. Перш за все слід звернути увагу на утворення на молочних залозах, шиї, в пахвових западинах, на яєчках. Також для раку характерне рясне нічне потовиділення.

Онкологія є однією з головних причин смертності в усьому світі. При цьому більшість людей ігнорують ранні ознаки раку, приписуючи їх менш важким захворюванням.

Крім вищеозначеного, не варто ігнорувати зміни зовнішнього вигляду родимки, стійкі зміни в роботі кишечника, незрозумілі кровотечі, труднощі при ковтанні, збільшення лімфатичних вузлів.

Більшість людей ігнорують потенційні ранні симптоми раку, не звертаються за допомогою і піддають своє здоров’я серйозному ризику, відзначають лікарі.

Не варто впадати і в іншу крайність, панікуючи при кожному незрозумілому симптомі. Найкраще звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Як повідомлялося раніше, британські вчені розробили метод, за допомогою якого рак легенів можна виявити по простому аналізу крові.