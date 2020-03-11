Хто ви, товаришу Міміно?

У фільмі Георгія Данелія «Міміно» є один епізод, абсолютно недостовірний в рамках радянських реалій. Костянтин Сергійович Станіславський, якби побачив цю сцени, замахав би руками і вигукнув: «Не вірю!» І мова зовсім не про той момент, коли Міміно вирішив подзвонити додому, в свій кахетинський містечко Телаві, а його з’єднали з ізраїльським Тель-Авівом. Цей епізод звичайно незвичайний, проте – чого не буває? Іноземна телефоністка за співзвучністю цілком могла переплутати Тель-Авів і Телаві (в якому, до речі, ймовірно похований батько товариша Сталіна – Віссаріон Джугашвілі, що, втім, до справи не відноситься). Але сам цей фрагмент – з телефонним дзвінком – входить у більш широке дію, яке, повторю, в рамках радянських реалій абсолютно недостовірне. Якщо тільки не прийняти, як факт… Але давайте по порядку.

Як усі ми пам’ятаємо – я вважаю, що у мене в журналі немає людей, які хоча б раз не дивилися б фільм «Міміно»? – як усі ми пам’ятаємо, Валіко Мизандари на прізвисько Міміно, кинув свою затишну, але не геройську роботу пілота вертольота в горах Гомборского хребта рідний Кахетії і кинувся до Москви в надії вступити в «велику авіацію». Шансів, відверто кажучи, у нього майже ніяких не було. Міміно, як уже сказано, був пілотом вертольота, а не хоча б АН-2, він досяг граничного віку, коли пілотів брали на перенавчання, ніяких зв’язків і знайомств в Москві у нього не було. Та ще він потрапив під судовий розгляд за хуліганство, отримавши в результаті нехай і легке, але все ж кримінальне покарання у вигляді штрафу та виплати збитку. Тобто за всіма анкетами він після цього пішов як «мав судимість», після чого його в СРСР навіть близько не підпустили б до великої авіації. Фінал передостаннього акта фільм – майже втративши все, не маючи грошей навіть на чай, Міміно сидить в одному з московських аеропортів, навіть не знаючи як зможе повернутися додому. І ось тут з ним трапляється диво.

Диво полягає в тому, що випадково в буфеті він знайомиться Іван Сергійовичем Волоховым, який помилково приймає Міміно за сина свого фронтового друга. Дізнавшись історію Міміно, в пам’ять про свого загиблого друга, Волохів щастить Міміно до своєму іншому колишньому однополчанину, а нині – якомусь великому начальникові, якого грає Микола Граббе. І хоча в кабінеті начальника цього з’ясовується, що Міміно не має ніякого відношення до їх однополчанину, начальник йому допомагає і Міміно виявляється у великій авіації. І не просто великий авіації, а авіазагоні, що обслуговує рейси в капіталістичні країни, що в радянській ієрархії пріоритетів було напевно найбільшим призом в житті. Їздити (літати) регулярно заходу хотів би будь-радянська людина. І ось тут відбувається сама неймовірна для СРСР історія.

В одному аеропорті – судячи з усього, це Західна Німеччина, Міміно, згадуючи, що його новий друг водій Хачикян дуже хотів купити автентичного іграшкового крокодила для свого племінника – а в СРСР можна було купити тільки якесь каліцтво, на крокодила майже не схожого – відправляється в центр міста за покупками. Причому інші члени екіпажу під різними приводами відмовляються їхати з ним, і тоді Міміно один на таксі, попихкуючи сигарою, відправляється в торговий центр. Де з ним і відбувається, зокрема, історія з помилковим дзвінком в Тель-Авів.

І ось тут ми бачимо саму фантастичну сцену фільму. Те, що Міміно випадково потрапляє в Москві в квартиру оперного співака, з привітом від нікому невідомої бабусі і отримує у відповідь можливість оселитися в одній з найкращих московських готелів, те, що в його номері виявився водій вантажівки, якого переплутали з професором, те, що Міміно випадково в Москві зустрів свого кровного ворога, то, що йому пощастило з адвокатом і він відбувся штрафом, те, що Міміно в аеропорту познайомився з Волоховым і той прийняв його за сина свого фронтового друга – це все події малоймовірні, але все ж не можна сказати, що повністю неможливі. Як кажуть – чого не буває? Але от того, щоб радянська людина, перебуваючи за кордоном в капіталістичній країні, міг в повній самоті поїхати гуляти по місту – ось це і є сама фантастична фантастика. Ось такого в радянській реальності бути не могло ні за яких обставин.



Самотній Міміно в капіталістичному торговому центрі.

СРСР був країною, з якої народ тікав при першій же можливості. А хто не тікав, той обов’язково при першій же можливості готовий був вступити в контакти з представниками західних спецслужб, щоб продавати супостатам радянські секрети. І хоча насправді це було не зовсім так, але Політбюро ЦК КПРС було впевнене, що всі радянські люди саме таким чином будуть себе поводити за кордоном, якщо їм дати можливість вільно гуляти по капіталістичним містах. Тому, щоб виключити таку можливість, радянські люди з іноземним містах самостійно пересуватися не могли. Вони завжди переміщалися хоча б невеликою групою, причому одним із членів групи завжди був агент КДБ СРСР, на якого покладено обов’язки спостерігача. Кожна радянська людина, перебуваючи за кордоном, знав ці правила, а багато хто також розуміли, що в групі буде хтось, хто після поїздки буде складати рапорти в Контору Глибинного Буріння.



Незвичне для радянської людини внутрішнє оздоблення західного торгового центру з безліччю бутиків.

А тут Міміно один відправляється в центр міста, причому не для того, щоб покласти вінок на могилу радянських воїнів, а самий що ні на є епіцентр капіталістичного спокуси – в мерехтливий і блискучий сотнями привабливих вогників торговий центр. Ніхто б Міміно одного – та ще в перший політ – не відпустив би в місто. Якщо командир корабля з якихось причин не захотів їхати і весь екіпаж залишився в аеропорту, то і Міміно б залишився. А якби вже поїхав, то тільки групою, нехай невеликий. Інакше він міг би втекти або його завербували б. Такою була радянська логіка. Ось тому весь цей епізод виглядає повною фантастикою.

І проте…Проте тут є деякий подвійне дно. Давайте повернемося трохи назад – у той момент, коли Волохов щастить Міміно до свого однополчанину, який став великим начальником. Що це взагалі за начальник? В якому відомстві він начальник? На одному сайті він зазначений, як «міністр». Але в титрах фільму ця роль аж ніяк не позначена. Микола Граббе, який зіграв фронтового друга Волохова, вказаний загальним списком «в епізодах» – просто «Н.Граббе».

Ну давайте спробуємо прикинути, ким міг працювати один Волохова з загального антуражу його роботи.

Приймальна цього фронтового друга за радянськими мірками – ого-го. Вся в дерев’яних панелях, що в ті часи говорила про статус. Але куди більш зовнішнього вигляду адміністратора про статус господаря кажуть відвідувачі, які чекають прийому.

Цілий генерал армії! Поруч теж дядько характерного вигляду і з золотою зіркою на піджаку. Судячи з його вигляду – теж якийсь великий начальник. І чекають у приймальні у фронтового друга, як прості відвідувачі з вулиці. А при цьому сам господар в кабінеті один. Тобто він, знаючи, які важливі люди сидять у нього в приймальні, він їх «маринує». В СРСР таким чином великий начальник показувало відвідувачам, який він важливий. Ну а що кабінет «міністра»?

За радянськими мірками теж все більш ніж грунтовно і солідно. На стіні віст барельєф Леніна. Але є відчуття, що там повинен висіти інший барельєф.

Подивимося на будівлю, в якому працює «міністр», зовні.

Біля під’їзду суцільно «Чайки», що зайвий раз говорить про високий статус як відвідувачів, так і самого «міністра». Шкода номерів не розгледіти. Але в даному кадрі куди цікавіше сама будівля. Якийсь небесно-синій особняк в центрі Москви. Це будинок, в якому працює великим начальником один Волохова у фільмі «Міміно», дуже нагадує ось ця будівля:

Навіть чорна решітка перед особняком схожа. Хоча деталі, звичайно, різні. Відразу скажу, що це різні будівлі. То що друге – це сучасна фотографія садиби Орлова-Денисова, яка розташована на вулиці Велика Луб’янка (колишня вулиця Дзержинського). Ось фотографія цього особняка (його воріт і флігелів) на початку 80-х:

Хто добре знає Москви, той відразу дізнається дещо похмура будівля на задньому плані в правій частині фотографії. Це будівля КДБ СРСР, в якому знаходився кабінет Ю. В. Андропова. Там взагалі багато будинків мають відношення до цього відомства. Не винятком була і садиба Орлова-Денисова, яка в 70-і роки (тобто тоді, коли відбувається дія фільму «Міміно») належала КДБ СРСР (там містився архів). Повторю, той особняк, який показаний у фільмі «Міміно» – це інший особняк, не садиба Орлова-Денисова. Просто візуально на неї досить схожа будівля. У Москві взагалі не так багато особняків такого синього кольору. Тому думка про садибі Орлова-Денисова виникає сама собою.

У фільмі «Міміно» показаний особняк на Кухарський вулиці. Ось так він виглядає сьогодні:

Ось що пишуть про це будівля у Вікі: «Садиба П. М. Чернова середини XVIII століття, розбудовувалась після 1812 року і в 1870-ті роки. Після 1917 року тут розмістився 6-й Будинок Рад… Тут же містився Наркомат робітничо-селянської інспекції і знаходився кабінет наркома В. В. Сталіна». Ого! У цьому будинку якийсь час працював сам Сталін. Он куди гвоздички треба носити, якщо є таке бажання. Втім, охорона навряд чи пустить. А 70-ті, коли знімався фільм, в будівлі розміщувалося видавництво «Радянський письменник». Загалом, за будь-ця будівля, показане у фільмі, непроста. А вже те, що в ньому колись містився кабінет самого Сталіна, відразу робить його зовсім не рядовим. І взагалі зачеплений фільму «Міміно» якусь «несучу частоту» або риму. Міміно родом з Телаві, де, ймовірно, похований батько Сталіна, а під завісу він отримує путівку у велике життя в будинку, в якому колись працював сам Сталін. Хоча навряд чи Данелія мав на увазі саме цю лінію. Цей особняк на Кухарський вулиці він вибрав тільки тому, що там було легко домогтися дозвіл на зйомку. А хто б йому дав проводити зйомку біля одного з будинків, що належали КДБ СРСР?

Загалом, точно сказати, ким же працює друг і колишній однополчанин Волохова, важко. Проте схожість з садибою Орлова-Денисова, ці «Чайки» біля під’їзду, генерали та інші високі начальники (начальники управлінь?), терпляче чекають у приймальні, роблять цілком припустимою наступну версію.

Цей високопоставлені фронтовий друг Волохова – це високопоставлений чин в КДБ СРСР. І коли він дізнається в Міміно сина свого фронтового друга, а потім дізнається, що це не син, він глибоко замислюється.

Он як оцінююче дивиться. Що думає в цей момент цей високопоставлений чин КДБ?

А думає він ось про що. З одного боку, йому хочеться допомогти цим грузину, який хоч і виявився сином їх загиблого фронтового друга, але все ж дуже схожий на нього. З іншого, цивільна авіація – це по любому не його відомство. Як би вже там не було, а навіть дуже-дуже високий начальник, нехай навіть з КДБ, не міг просто так подзвонити в інше відомство і наказати взяти на роботу (або навчання) якогось людини, якого це відомство відкинув. Але зате міг бути запропонований інший варіант.

Міміно за право потрапити у велику авіацію готовий був піти на все. Ось йому і запропонували… стати агентом КДБ. І це відразу знімало всі питання. Про лінії КДБ його і впровадили в велику радянську авіацію. Швидше за все, і судимість у нього прибрали з анкети – тому що в загранотряд з судимістю було ніяк не можна. Загалом, як агенту держбезпеки йому стало можливо потрапити туди, куди він мріяв потрапити. Взяли його звичайно не розвідником. Щоб стати розвідником, він повинен був довго вчитися. Це не варіант. А ось стати агентом, спостерігачем за іншими членами авіазагону та екіпажу – робота проста, і не вимагає якоїсь серйозної підготовки. Знай поглядай, послушивай і пиши потім звіти.

І в такій версії відразу знімаються питання, як це його одного відпустили в капіталістичний місто. А як його не відпустити? Швидше за все екіпаж або, принаймні, командир корабля, навіть знали, ким є Міміно, тому й не захотіли їхати разом з ним в торговий центр, симулюючи втому і «так я там все давно бачив». Он як Міміно вмовляє командира поїхати, а той «втомився».

Так по обличчю видно, що йому зовсім не посміхається ходити по центру капіталістичного розпусти разом з Міміно. А сам Міміно, як агент КДБ, може і один поїхати в торговий центр. Хто йому заборонить? Так і супроводжуючий йому не потрібен.

І ось ми бачимо агента Міміно, в гордій самоті який ходить по західнонімецького торговому центру. Навіть іноземці здивовані: ого! Російська і зовсім один! Майн гот! Що за чудеса? А чудес ніяких. Просто Міміно – це не простий другий пілот, нехай і елітного авіазагону, а бери вище – агент КДБ. Йому тепер все можна.

В цьому місці і ной допитливий глядач може вигукнути. «Дозвольте, дозвольте! Громадяни! Але ж у фіналі фільму показано, що Міміно повернувся в свої гори і знову став вожить свою “метелика”, як він називав свій вертоліт. Щось тут якась неув’язочка. Якщо Міміно – агент КДБ, то хто б його відпустив назад в рідний Телаві?»

На це я відповім наступне. Товариші дорогі, а хто сказав, що фінал фільму – це реальність, а не мрії Міміно? Літаючи на вертольоті, він мріяв про великий авіації. А потрапивши в цю авіацію таким способом, він з тугою став згадувати свої безтурботні польоти над горами. Але це були тільки мрії. Нікуди він з цього елітного авіазагону вже не подівся б. Тепер він міг літати скільки завгодно в капіталістичні країни, а от піти вже не міг. Клітка закрилася. І символом того, що мріючи про свободу, куди він потрапив у велику залежність, є останній кадр фільму. Стійка шасі – по суті, нога – до якої замком прикута товстий ланцюг.

Більш красномовно і не скажеш.