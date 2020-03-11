Намагалася піти від поліції: у Києві патрульні гналися за п’яної автоледі

У середу, 11 березня, під ранок в Печерському районі Києва сталося ДТП за участю нетверезої жінки.

Патрульні розповіли, що вона, знайшовши момент під час «оформлення» ДТП, примудрилася виїхати з місця аварії. Гонитва за порушницею тривала досить довго. Переслідувана, намагаючись відірватися від поліції, мчала з величезною швидкістю. Вона виїхала за місто, промчала через Ірпінь і повернулася назад в Київ. Там на проспекті Палладіна кільком екіпажам правоохоронців вдалося взяти її машину з пошкодженим колесом в «коробочку», і гонитва благополучно завершилася.

Свідки розповіли, що неслухняна автоледі не бажала залишати салон машини. Вмовляння не допомогли, і довелося розбити бокове скло.

Експертиза підтвердила, що власниця HYUNDAI Accent була нетверезою. Патрульні склали кілька протоколів. Порушниця заперечувала вживання спиртного, а свою поведінку пояснив тим, що трішки занервувала.