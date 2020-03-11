«Нам нічого робити в епіцентрі коронавіруса»: матч Ліги Європи під загрозою зриву

Керівництво іспанського «Хетафе» не має наміру відпускати команду в Мілан на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Інтера», який повинен відбутися в Італії у четвер, 12 березня.

Президент клубу Анхель Торрес налаштований рішуче, аж до того, що у разі відмови у перенесенні матчу готовий прийняти дискваліфікацію.

«Якщо ситуація значно не зміниться, „Хетафе“ не полетить до Італії на матч. Ми попросили УЄФА знайти альтернативу. Ми не хочемо їхати в епіцентр коронавіруса, в цьому немає потреби. Ми попросили у федерації сприяння, щоб уникнути дискваліфікації. Якщо нас дискваліфікують, нехай буде так. Я не збираюся ризикувати. Ми дуже порушені перед цією грою, але якщо все так складеться, нехай так і буде. Мені сказали попросити дозволу Міністерства транспорту, але я не збираюся цього робити. Я не поїду туди, куди не хочу їхати. Представники „Інтера“, з якими ми спілкувалися, погодилися, що їхати туди неприйнятно. Або гру перенесуть з Мілана, або перенесуть на інший день. Це було б розумніше», — заявив функціонер.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес

На даний момент офіційний сайт УЄФА повідомляє, що поєдинок «Інтер» — «Хетафе» пройде в обумовлений час (12 березня в 22:00 за київським часом) без допуску глядачів на трибуни.

Зазначимо, що, окрім матчу на міланському «Джузеппе Меацца», також ще чотири поєдинки Ліги Європи планується провести без глядачів: «Вольфсбург» — «Шахтар», ЛАСК — «Манчестер Юнайтед», «Севілья» — «Рома», «Олімпіакос» — «Вулверхемптон».