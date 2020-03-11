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З 16 березня через супутник знову можна буде безкоштовно дивитися українські канали, але не всі

11.03.2020

Супутникове телебачення знову стане безкоштовним для українців. Правда, далеко не всі. Президент Володимир Зеленський домовився з представниками медіагруп StarLightMedia, «1+1 media», «Медіа Група Україна» та Inter Media Group про те, що в нашій країні 16 березня запустять чотири міжнародні версії національних каналів.

Про це заявив журналістам сам Зеленський: «Ми маємо не просто безліч листів і тисячі дзвінків в Офіс президента з приводу того, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії і тимчасово окупованих територій. Внаслідок цього альтернативою на цих територіях стало російське телебачення

Ми приїхали туди, побачили, що російське радіомовлення і телебачення є не тільки на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони «глушили» наш сигнал військової апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби і гроші, щоб глушити, — ви самі відійшли. Ми хочемо знайти вихід з цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких зараз немає іншого доступу, крім інформаційного».

В результаті розмови з президентом телеменеджери погодилися частково розкодувати супутник. Проте в телеефір для безкоштовного перегляду через супутникову антену повернуться лише чотири телеканалу. Та й то нам будуть показувати не звичні для нас версії цих каналів, а міжнародні, які значно відрізняються від тих, що ми дивилися останнім часом. Це будуть «1+1 International», «Інтер +», «Медіа група Україна» відкриє у вільному доступі канал «Україна 24». Крім того, в ефір запустять новий телеканал, назва якого поки не відомо. Будуть показані програми відразу трьох мовників: «Нового каналу», ICTV, СТБ.

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Міжнародні версії не будуть дублювати програмну сітку основних каналів. Прем’єри великих телешоу або серіалів ми не побачимо по супутнику. Дивитися можна тільки той продукт, мовлення якого у відкритому доступі буде погоджено з правовласниками контенту. Такі проекти, як «Голос країни» або «Танці з зірками», ми не побачимо з допомогою супутникової тарілки. Справа в тому, що формат цих програм не є оригінальним, українським. Так як у супутника буде досить великий охоплення території, наші програми можуть побачити і в Європі. Але у випадку з вищеназваними передачами це вважатиметься порушенням авторських прав.

Як повідомляється, чотири безкоштовних українських телеканалу повинні повернутися у супутниковий телеефір до 16 березня. Разом з тим нагадаємо, що в даний час абоненти супутникового телебачення можуть безкоштовно дивитися 40 українських телеканалів. Це «UA: Перший», канали «Рада» і «Культура», регіональні канали, а також інформаційні: «Прямий», «5 канал», «Еспресо ТВ», NewsOne, «112 канал», ZIK та інші.

 

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