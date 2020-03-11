Браконьєри вбили двох унікальних білих жирафів, яких залишалося 3 особини у світі

У Кенії в заповіднику браконьєри вбили двох рідкісних білих жирафів – самку і дитинча. Працівники виявили їх скелети.

Тварин вбили близько чотирьох місяців тому, пише CNN.

Тепер на планеті залишився тільки один унікальний білий жираф, який мешкає в кенійському заповіднику Ішакбіні Хірола.

Вперше про самку жирафа білого кольору стало відомо в 2017 році, коли вона була виявлена в Кенії і її фото потрапили на сторінки світових ЗМІ. Вчені відзначають, що тварина не була альбіносом.

У жирафа була особлива мутація – лейкізм, який викликає часткову втрату пігментації зовнішнього покриву і проявляється в утворенні білих плям. Лейкізм з’єднання являється ще в ембріонів. Два роки тому у білосніжної самки народилися дитинчата – теж повністю білі. Вчені припускали, що може з’єднання явитися абсолютно новий вид тварин. Однак браконьєри вбили самку і одного з молодих жирафів.