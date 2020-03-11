Сім муд@ків. Соцмережі обурюються з приводу візиту нардепів від “ОПЗЖ” в Кремль

У вівторок, 10 березня, “делегація” Верховної Ради у складі депутатів від “Опозиційної платформи – За життя” відвідала Державну Думу РФ.

Про це не соромлячись повідомили самі політики в соцмережах. Сьогодні, 11 березня, у Верховній Раді заявили, що не мають відношення до поїздки нардепів від “ОПЗЖ” в Москву.

Прес-служба парламенту запевняє, що нардепи здійснили приватну поїздку в Російську Федерацію.

Тим не менш, галас піднявся неабияка. Ще з учорашнього дня користувачі українського сегменту Facebook обговорюють візит в країну-агресор проросійськи налаштованих депутатів.

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що президент України Володимир Зеленський не контролюють зовнішню політику країни, яка знаходиться безпосередньо в його компетенції.

Нардеп Ірина Геращенко чекає реакції від монобольшинства на візит представників “ОПЗЖ” в Москву.

А політик Віталій Купрій чекає реакції з боку СБУ.

Юрист, політичний експерт Андрій Смолій упевнений, що така ситуація раніше не могла б мати місце.

Журналіст Андрій Капустін пише про безкарність візитерів.

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що цією зустріччю Путін намагається показати незамінність Віктора Медведчука у веденні переговорів з РФ. На його думку, делегація нардепів “ОПЗЖ” в Москві – це образа українців.

Политаналитик і бізнесмен Карл Волох пише про атрофированном почуття гідності Зеленського.

Політолог Тарас Березовець упевнений, що реакції Зеленського на даний візит не буде.

Журналіст Вахтанг Кіпіані вважає, що в Києві вже давно немає по-справжньому української влади.

Блогер і громадський активіст Юрій Богданов жартує про сімох муд@ки.

Громадський активіст Сергій Стерненко назвав те, що відбувається викликом, який вимагає негайної реакції.

Журналіст, політичний аналітик Назар Приходько вважає Зеленського неадекватним головнокомандувачем.

Журналіст Михайло Ткач вважає, що СБУ на чолі зі ставлеником Зеленського Бакановым не виконує своїх функцій.

Журналіст Сергій Руденко також пише про Баканове.

Кореспондент Роман Півників хоче, щоб нардепи не поверталися в Україну.

Боєць АТО, блогер Павло Лою вважає, що гніт терпіння українців скоро догорить.

Нардеп Ліза Богуцька намагається утриматися від нецензурної лексики, коментуючи те, що відбувається.

Блогер і волонтер Наталя Юсупова пише про результати візиту української делегації”.

Політолог Євген Магда іронізує, називаючи нардепів від “ОПЗЖ” зрадниками.

Нардеп, журналіст Микола Княжицький пропонує відправити візитерів на фронт.