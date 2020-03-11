Коронавірус і вагітність: жінкам дали важливі рекомендації

Агентство ООН з питань сексуального і репродуктивного здоров’я відреагувала на поширення коронавіруса COVID-19 і дало рекомендації вагітним жінкам.

В ООН відзначили, що поки немає наукових доказів того, що вагітні жінок більш сприйнятливі до COVID-19.

«Однак вагітність приносить фізичні зміни, які можуть зробити деяких вагітних більш сприйнятливими до вірусних респіраторних інфекцій. Вагітним жінкам з респіраторними захворюваннями слід ставитися до лікування вкрай виважено з-за підвищеного ризику несприятливих наслідків», — зазначено в заяві UNFPA

Щоб уникнути зараження, вагітні жінки повинні приймати такі ж профілактичні заходи, як і інші дорослі люди.

Треба уникати тісного контакту з тими, хто кашляє і чхає, часто мити руки милом з водою або протирати руки розчином на основі алкоголю, а також прикривати рот і ніс тканиною або ліктем при кашлі та чиханні і т. д.

Жінкам, які годують груддю, не слід відокремлювати своїх новонароджених, так як немає доказів, що респіраторні віруси можуть передаватися через грудне молоко. Мати може продовжувати годувати, приймаючи при цьому необхідні заходи безпеки: носити маску (навіть під час годування), мити руки до і після контакту, ретельно чистити і дезінфікувати забруднені поверхні.

При необхідності можна використовувати зціджене молоко.

«На даний момент не існує вакцини для запобігання або лікування вірусу, але рекомендується лікування його симптомів. Лікування вагітних з підозрою або підтвердженою інфекцією COVID-19 повинно забезпечуватися підтримують терапії, рекомендованими ВООЗ для дорослих пацієнтів, у тісній консультації з їх акушерами або гінекологами», — зазначають в ООН.